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حوادث

11 يناير .. نظر استئناف الحكم الصادر ضد طفل المرور وأصدقائه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:34 ص
طفل المرور
طفل المرور
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قسم الحوادث
حددت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة، 11 يناير نظر استئناف الحكم  الصادر على  طفل المرور ، بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية، ومعاقبة مصطفى تامر ورامز عصام ، بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز الحشيش بقصد التعاطي.


كما قضت المحكمة في القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهرا عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة، وتغريم المتهمين 50 ألف جنيه عن تهمة التعدي على المارة والاعتداء على موظف عام، وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدي على القيم الأسرية.


وكانت النيابة العامة أمرت بإحالة الطفل المتعدي على فرد شرطة بدائرة حي المعادي، وثلاثة أطفال آخرين، وبالغ، إلى محاكم "جنح وجنايات الطفل" و"الجنح والجنايات العادية" المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطي، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدي على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصري.

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