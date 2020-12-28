أطفال وكبار بلا مأوى: إنقاذ 5500 طفل من الشارع خلال 2020.. فيديو

قال حازم الملاح، المتحدث الإعلامى للبرنامج الرئاسي لحماية الأطفال والكبار بلا مأوى، إنه تم إنقاذ 5500 طفل خلال عام 2020، لافتًا إلى أنه تم العمل على الدمج داخل الأسرة من خلال عدد من الأخصائيين يدرسون وضع الأسرة لتأهيلها وعودة الأطفال لأسرهم مرة أخرى.





وأضاف الملاح، خلال حديثه ببرنامج "صباح الورد" المذاع على فضائية "TEN"، أنه تم رصد أكثر من سبب يدفع الأطفال إلى اللجوء للشارع وترك أسرهم، أولهم التفكك الأسرى بعد انفصال الأبوين، بالإضافة إلى أن بعض الأسر تدفع ابنائها للعمل فى الشارع أو الأسر الفقيرة تدفع ابنائها للشارع لعدم مقدرتها على احتواء الأطفال.





وتابع أنه لو الأسرة غير مؤهلة أو غير مستقرة لا يتم عودة الطفل لديها مرة أخرى ويتم إيداع الطفل لدار الرعاية لأنها تكون أمان أكثر له، مؤكدًا أنه يتم دمج الطفل فى دار رعاية لتأهيل الأطفال وعلاجهم نفسيًا بعد ما تعرضوا إليه فى الشارع.