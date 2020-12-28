برلماني: قضايا الفلاح والتعليم الفني على رأس أولوياتي

قال النائب اشرف الشبراوي، فردي مستقل عن الدائرة الخامسة بالدقهلية ، انه تم اختياره من الشعب المصري، واعدا بأنه سيجعل الفلاح وقضاياه والتعليم الفني ودعم الوطن والدولة المصرية على رأس أولوياته .





واكد الشبراوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" ان برلمان 2021 سيحرص على الاصطفاف خلف الدولة المصرية وقضاياها، حيث تواجه تحديات كبيرة في الداخل والخارج وخاصة بعد وجود إدارة أمريكية جديدة، مشيرًا إلى أننا "كمستقلين سنجتمع معا، وسنري الأفضل للمواطن والدولة وسنعمل عليه".





وقد أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الإسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.





كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر استقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،أسيوط ، سوهاج ،قنا ، الأقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.





ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد، وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لإجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.





وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردي لاستخراج كارنيهات العضوية والتي تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبًا.