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تعليم

احتفالية باليوم العالمى لذوى الهمم بجامعة حلوان

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 10:56 ص
حفل ذوي الهمم بجامعة
حفل ذوي الهمم بجامعة حلوان
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قسم التعليم
نظم مركز رصد ودراسة المشكلات المجتمعية بجامعة حلوان احتفالية باليوم العالمى لذوى الهمم، وذلك  تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتور حسام رفاعى نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأوضحت الدكتورة سناء حجازى مدير مركز رصد أن الهدف من الاحتفالية هو مد جسور التواصل مع ذوي الهمم وذويهم والمؤسسات والجهات الحكومية والجمعيات الأهلية التى تهتم برعاية احتياجاتهم.

وأفادت بأن هناك مبادرة تنموية يتبناها مركز رصد مع جهات أخرى حكومية وأهلية، وكليات جامعة حلوان  بعنوان بكرة أحلى  لمشاركة ذوي الهمم  في تنمية البيئة والحفاظ عليها، وهى مبادرة تنموية في مجالات تنمية الوعى بالمشروعات القومية وتنمية الهوايات الهادفة، والتثقيف الوقائي والصحي والرياضي  والإرشادات السياحية بحضارة مصر وكل متطلبات رفع الوعي في المناحي المختلفة للحياة، وتبدأ المبادرة في شهر مارس القادم.

تضمنت الاحتفالية ندوة تثقيفية عن أصحاب الهمم ودورهم الإيجابي في المجتمع وعرض فيلم وثائقي عن تحدياتهم وإنجازاتهم في المجتمع وفقرات ترفيهية غنائية من ذوى الهمم.

وشارك في الاحتفالية كلية التربية والخدمة الاجتماعية والتمريض، وجمعية تأهيل المعاقين بحلوان وجمعية الخير والتسامح وذلك بتقديم الخبرات التنموية المختلفة لرعاية ذوى الهمم.

كما شارك الاطفال ذوى الهمم بابداعات فنية متنوعة في إلقاء الشعر والأناشيد الوطنية والدينية وغيرها.

حضر الاحتفالية ممثلين من مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من الجمعيات الأهلية وجهات أخرى من المهتمين بذوى الهمم.
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