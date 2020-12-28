فعلتها الصين وفشلت أمريكا.. عداد كورونا يكشف كيف تعاملت أكبر دولتين في العالم لاحتواء الوباء









أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 150 ألف حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد Covid-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.





وتحديدًا أبلغت أمريكا عن 150,092إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1209 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.





ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الوبائية على مستوى البلاد الآن 19134976 حالة و 333125 حالة وفاة.





تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى ، بالإضافة إلى الحالات التي قدمت من الخارج.





تم توزيع 9547925 جرعة لقاح على الأقل وتم إعطاء ما لا يقل عن 1.944.585 جرعة من اللقاح ، وفقًا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.









وبينما تعاني أمريكا من الجائحة، لم تتجاوز أرقام الإصابات في الصين ال100 ألف منذ عام ولم تغادر الوفيات رقم ال5 آلاف، بينما تفقد أمريكا يوميًا نحو ألف إنسان.





ونجحت الصين في إحتواء الجائحة عبر حصار البورة الأولى بإغلاق حدودها والإجراءات الاحترازية ووضع خطة تعايش منذ البداية، حيث تم إلاغلاق مدينة ووهان وتم عزل المقاطعة الحاضنة للمدينة عن بقية المقاطعات تحسبًا لانتشار العدوى، وقامت بذلك لعدة أشهر، ما ساهم في إنهاء الوباء منذ البداية، وهذا مالم تفعله أمريكا وكبرى دول العالم.





ويذكر أن أمريكا والبرازيل والهند وروسيا وفرنسا وتركيا وإيران من أكبر دول العالم التي يتفشى فيها الوباء.