تعيين النائب مصطفى الجندي في البرلمان الأفريقي لمدة 3 سنوات





تلقى النائب مصطفى الجندى رئيس تجمع برلمانات شمال أفريقيا والمستشار السياسى لرئيس البرلمان الافريقى خطابًا من رئيس برلمان عموم أفريقيا طالبه فيه بتوليه منصب "مستشار رئيس البرلمان ومكتب البرلمان الأفريقى بجوهانسبرغ فى الفترة من يناير عام 2021 حتى ديسمبر عام 2023.





وجاء نص الخطاب أن " الجندى " ترك وراءه فجوة كبيرة فى الشئون المتعلقة بالبرلمان الافريقى وهناك شعور بأن هذه الفجوة ستظل قائمة لسنوات عديدة خاصة أنكم قدمتم بإخلاص الإستشارات المهمة لمكتب البرلمان الأفريقى وكانت لكم مناقشاتكم الوطنية والمثمرة والمتميزة فى الجلسات العامة للبرلمان الأفريقى تجاه جميع القضايا التى تهم القارة الأفريقية.





مؤكدًا حرص البرلمان الأفريقى على الإستفادة من الخبرات السياسية والأفريقية الكبيرة للنائب مصطفى الجندى ليكون سندًا قويًا لمكتب البرلمان الأفريقى خلال السنوات القادمة.