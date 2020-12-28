ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

تطوير الري الحقلي.. تكليف رئاسي لجهاز تحسين الأراضي بـ "مهمة قومية"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:42 ص
أنماط الرى الحقلى
أنماط الرى الحقلى
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور السعيد حماد، المدير التنفيذي لمشروع تحسين الأراضي، إن قانون تحسين الأراضى صدر لرفع جودة الأراضي الضعيفة وقدرتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن تطوير الري الحقلي أصبح من ضمن إختصاصات جهاز تحسين الأراضي.

وأضاف "حماد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه منذ فترة التسعينات بدأت وزارة الرى بتطوير ما يسمى بالمسقى، موضحا أنه تم البدأ فى تأهيل الترع الفرعية بطول 22 ألف كيلو، حيث تم بدأ المرحلة الأولى ب7 ألاف كيلو، وبتعليمات القيادة السياسية سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات  حتى يصل إلى 22 ألف كيلو.

وتابع أن فكرة تبطين الترع كان جزء من تطوير منظومة الرى، والتى نراها الأن فى أكثر فى محافظة فى مصر، متابعا أن لها فوائد كثيرة، حيث أنها تضمن عدالة التوزيع بالنهائيات وعدم وجود أى هدر فى المياه، بالإضافة إلى توفير عمليات تطهير الحشائش والطمى على مدار العام.

وأكد أن وزارة الرى ستعمل على تأهيل المساقى، مضيفا إلى أن الرى الحديث  ستكون من إختصاصات وزارة الزراعة، كما تصل مساحة مصر من الأراضى الزراعية الى 9.4 مليون فدان، 6.1  منهم أراضى قديمة من الوادى والدلتا، و3.3 أراضي جديدة، والتى تم تطوير 2.3 مليون فدان، وباقى مليون فدان منهم.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

ري بني سويف: لأول مرة منذ 100 عام يحدث مشروع تبطين للترع.. فيديو

على مساحة 1500 فدان.. وزير الموارد المائية يتفقد تجربة مزارع بالمنوفية يستخدم الري بالتنقيط |فيديو

بطول 500 كيلومتر.. تبطين وتأهيل ترع المنيا بتكلفة مليار و445 مليون جنيه..شاهد

زراعة النواب تطالب بإنشاء صندوق التكافل الزراعي لدعم الفلاح

الزراعة: تحويل 5400 فدان إلى الري الحديث في محافظة دمياط

حصاد الري.. استخدام التقنيات الحديثة في إدارة مياه نهر النيل وإعادة تأهيل الترع | إنفوجراف

ترشيحاتنا

11 يناير .. نظر استئناف الحكم الصادر ضد طفل المرور وأصدقائه

سعر ومواصفات فيات 500 X موديل 2021 في السوق المصري

أستاذ صحة عامة : أعداد مصابي ووفيات كورونا حاليا تفوق ذروة الموجة الأولى ..فيديو

إصابات كورونا حول العالم تتجاوز 80.7 مليون حالة

تركيا تدق إسفينًا جديدًا مع أوروبا بتوقيع صفقة مع بريطانيا

دارفور وإثيوبيا.. الجنوب السوداني يشتعل بعد تحركات عسكرية لمواجهة العنف القبلي وأزمة تيجراي

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور