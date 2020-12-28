تطوير الري الحقلي.. تكليف رئاسي لجهاز تحسين الأراضي بـ "مهمة قومية"

قال الدكتور السعيد حماد، المدير التنفيذي لمشروع تحسين الأراضي، إن قانون تحسين الأراضى صدر لرفع جودة الأراضي الضعيفة وقدرتها الإنتاجية، مشيرا إلى أن تطوير الري الحقلي أصبح من ضمن إختصاصات جهاز تحسين الأراضي.





وأضاف "حماد" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الأولى"، أنه منذ فترة التسعينات بدأت وزارة الرى بتطوير ما يسمى بالمسقى، موضحا أنه تم البدأ فى تأهيل الترع الفرعية بطول 22 ألف كيلو، حيث تم بدأ المرحلة الأولى ب7 ألاف كيلو، وبتعليمات القيادة السياسية سيتم الانتهاء من المشروع بالكامل خلال ثلاث سنوات حتى يصل إلى 22 ألف كيلو.





وتابع أن فكرة تبطين الترع كان جزء من تطوير منظومة الرى، والتى نراها الأن فى أكثر فى محافظة فى مصر، متابعا أن لها فوائد كثيرة، حيث أنها تضمن عدالة التوزيع بالنهائيات وعدم وجود أى هدر فى المياه، بالإضافة إلى توفير عمليات تطهير الحشائش والطمى على مدار العام.





وأكد أن وزارة الرى ستعمل على تأهيل المساقى، مضيفا إلى أن الرى الحديث ستكون من إختصاصات وزارة الزراعة، كما تصل مساحة مصر من الأراضى الزراعية الى 9.4 مليون فدان، 6.1 منهم أراضى قديمة من الوادى والدلتا، و3.3 أراضي جديدة، والتى تم تطوير 2.3 مليون فدان، وباقى مليون فدان منهم.



