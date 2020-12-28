معالجة نفسية : يجب الاستعداد لـ كورونا والتأقلم معها

وجهت ايه الشناط، معالجة نفسية ومدربة لياقة بدنية، مجموعة من النصائح للرد على اكثر السؤال شيوعا في تلك الفترة وهو "كيف تحقق اهدافك في 2021؟".





وقالت المعاجلة إن اول نصيحة هي ان نضع اهداف واضحة محددة وليست اهداف "عايمة"، وكلما كان الهدف سهل وبسيط يتحقق بشكل اسرع، لافتة ان الاهداف الكبيرة او المبهمة يصعب تحقيقها وخاصة مع ضغط السنة الجديدة واذا كان بها تقلب في الاحداث.





وتابعت ايه الشناط، خلال حوارها في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على قناة "اكسترا نيوز"، أن النصيحة الثانية تكمن في قدرة الفرد على مساعدة الاخرين، لافتة الي ان هناك دراسة نفسية اكدت على ان الراحة النفسية داخل الفرد تزيد عندما تزيد دائرة اهتمامه بالاخرين ومساعدتهم، منوهة ان العطاء يجعل الفرد سعيد ومبسوط.





واكدت على ضرورة التفاؤل المستمر، معقبة: "من غير تفاؤل مش هنكمل الحياة"، موضحة ان العطاء والحركة في اسعاد الاخرين هو سر روشته 2021، مشيرة الي ان النصيحة الثالثة تستنتج من التعلم من تجاربنا السابقة وخاصة مع مرور عام كامل للعالم كله بفيروس كورونا، ولذلك وضع دائما خطط بديلة للخطط الاساسية.





وذكرت ان الموجه الثانية من فيروس كورونا يجب ان نكون مستعدين لها بشكل مختلف، سواء في روتين العمل او التمرين او اسلوب الحياة بشكل عام، مشددة على ان الفرد يجب ان يتأقلم بشكل مختلف مع الاوضاع الحالية الذي يتعرض لها العالم كله.



