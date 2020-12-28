في ذكري ميلاد عبد المنعم مدبولي ..تعرف علي أشهر إفيهاته

تحل اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت الساحة الفنية.





في هذا التقرير نرصد أبرز أفيهات الراحل عبد المنعم مدبولي :.









"أنا مش قصير أوزعة"

مقولة لايزال يستخدمها الجمهور وهى التى قالها عبد المنعم مدبولى فى فيلم "مطاردة غرامية" عندما كان يجسد دور طبيب نفسى واخترع طريقة جديدة لفك العقد النفسية مرددا جملة "أنا مش قصير أوزعة أنا طويل وأهبل".





"شيلو الميتين اللى تحت"





مجرد أن تسمع اسم مسرحية "ريا وسكينة" لابد أن يأتى فى ذهنك هذا الإفيه، ولكن هذا الإفيه لايزال الأشهر والأبقى فى تاريخ هذه المسرحية التي مازل الجمهور يعشق مشاهدتها .





قمرون، غزالون، يهبلن .. كنت مغفلن"

هى من أشهر إفيهات فيلم " الحفيد " بل وأهم إفيهات السينما المصرية والتى لاتزال باقية حتى الآن وهى إحدى العلامات الفارققة فى تاريخ الفنان الراحل،حيث أن هذه الإفيهات تستخدم بشكل كبير بين شباب السوشيال ميديا حاليا.



