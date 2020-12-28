ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

في ذكري ميلاد عبد المنعم مدبولي ..تعرف علي أشهر إفيهاته

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:36 ص
صدى البلد
Advertisements
شيرى نبيل
تحل اليوم الاثنين الموافق 28 ديسمبر، ذكرى ميلاد الفنان الراحل عبد المنعم مدبولي، حيث قدم العديد من الأعمال الفنية التي أثرت الساحة الفنية. 

في هذا التقرير نرصد أبرز أفيهات الراحل عبد المنعم مدبولي :.


"أنا مش قصير أوزعة"

مقولة لايزال يستخدمها الجمهور وهى التى قالها عبد المنعم مدبولى فى فيلم "مطاردة غرامية" عندما كان يجسد دور طبيب نفسى واخترع طريقة جديدة لفك العقد النفسية مرددا جملة "أنا مش قصير أوزعة أنا طويل وأهبل".



"شيلو الميتين اللى تحت"

مجرد أن تسمع اسم مسرحية "ريا وسكينة" لابد أن يأتى فى ذهنك هذا الإفيه، ولكن هذا الإفيه لايزال الأشهر والأبقى فى تاريخ هذه المسرحية التي مازل الجمهور يعشق مشاهدتها .

قمرون، غزالون، يهبلن .. كنت مغفلن"

هى من أشهر إفيهات فيلم " الحفيد " بل وأهم إفيهات السينما المصرية والتى لاتزال باقية حتى الآن وهى إحدى العلامات الفارققة فى تاريخ الفنان الراحل،حيث أن هذه الإفيهات تستخدم بشكل كبير بين شباب السوشيال ميديا حاليا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

عريس يا بوووي.. أشهر 10 إفيهات لأبو السعود الإبياري في ذكرى ميلاده

في ذكرى ميلاد محمود القلعاوي.. حكاية الإفيه المحذوف له من مسرحية الجوكر

فى ذكرى وفاته.. تعرف على أهم أعمال الفنان محمود عبد العزيز

ذكرى ميلاد عماد حمدي.. كواليس أشهر صفعة تلقاها منه العندليب

ترشيحاتنا

حكم الجلوس على المقابر والمشى عليها

بعد تحديد هويته.. تحقيقات موسعة في أمريكا لمعرفة دوافع منفذ انفجار ناشفيل

مدبولي لـ الرئيس السيسي: نعاهدكم ببذل المزيد من العمل لتحقيق تطلعات الشعب المصري

موعد مباراة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري والقنوات الناقلة

الزمالك يصل لاتفاق مع البنك الأهلي حول إيجار المحلات

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

Advertisements

الجرام أقل من 700 جنيه.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 28 -12-2020

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

الأرصاد: منخفض السودان يضرب البلاد اليوم.. والطقس شديد البرودة يصاحبه أمطار

بسبب كورونا.. تحويل أنشطة وندوات ومؤتمرات جامعة القاهرة إلى المنصة الإلكترونية

جواز عرفي ولا رسمي وفيه حمل ولًا لأ| ما لا تعرفه عن علاقة عمرو دياب ودينا الشربيني

التشكيل المتوقع لمواجهة الأهلي والاتحاد السكندري في الدوري المصري

أسباب جلب الرزق.. 22 سببا يغفل عنه الكثيرون فيحاصرهم الفقر

باللون الأسود.. ابنة فيفي عبده تخطف الأنظار في أحدث جلسة تصوير

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

التفاصيل الكاملة لقرار السعودية بتمديد تعليق الرحلات الجوية الدولية لمدة أسبوع آخر

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر سيتروين 2021 citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور

الحقيقة الكاملة وراء مفجر ناشفيل.. لماذا لم تصنفه الشرطة الأمريكية إرهابيًا حتى الآن؟

سعر ومواصفات بنتلي كونتيننتال جي تي 2020 في مصر.. صور