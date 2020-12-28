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رياضة

إقالته خلال ساعات.. صحيفة ألمانية تكشف وجهة مدرب باريس سان جيرمان القادمة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:23 ص
توخيل
توخيل
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مجدي سلامة
كشفت تقارير ألمانية عن وجهة المدير الفني الحالي لنادي باريس سان جيرمان، توماس توخيل، خلال الفترة القادمة ، خصوصًا بعد إحتمالية إقالته بشكل رسمي خلال الساعات القليلة القادمة ، حسبما أكدت معظم الصحف الشهيرة .

ويحاول باريس سان جيرمان التفاوض مع توخيل ووكيله لتخفيض المبلغ حيث تبلغ تكلفة رحيله 7.5 مليون يورو، حتى يتم الإعلان عن رحيله من "حديقة الأمراء" والتعاقد مع خليفته، ماوريسيو بوكتينو .

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية : "  أن توخيل فور إعلان رحيله عن باريس سان جيرمان قد يبدأ تحديا جديدا من شهر يناير، وتحديدًا في الدوري الإنجليزي الممتاز".

الجدير بالذكر أن ناديي مانشستر يونايتد وآرسنال من أكثر الأندية التي ترغب في التعاقد مع توخيل في حالة رحيل أولي جونار سولشاير أو ميكل أرتيتا حسبما أكدت الصحيفة.

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