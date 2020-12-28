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مرأة

مع تزايد إصابات كورونا.. كيف تحمين طفلك من انتقال العدوى

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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لمياء الياسين
مع تزايد حالات الإصابة بـ COVID-19 مرة أخرى والتأكيد بزيادة الإصابات بين الأطفال، إليكِ كيفية حماية طفلك وتعزيز مناعته، خاصةً أن الأطفال يمكنهم نقل عدوى فيروس كورونا وإصابة البالغين، حتى لو لم تظهر عليهم أعراض. 

كيف تحمين طفلك ونفسك
وفقًا لموقع بولد سكاي الهندي، فإنه بعد أن أكدت الدراسات إمكانية إصابة الأطفال ومع استمرار انتشار الوباء من المهم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للبقاء في صحة جيدة لحماية الطفل من COVID-19

أبرزها الحرص على غسل اليدين بشكل متكر والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة عند الخروج في الأماكن العامة.

ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين وخاصة في الحالات التي يكون فيها الابتعاد الجسدي أمر صعب.

ويجب أن يوضع قناع الوجه بشكل مريح على أنف وفم طفلك دون أي فجوات ويجب ألا يعيق قدرته على التنفس بشكل مريح بأي شكل من الأشكال.

في النهاية تعد الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك من COVID-19 هي البقاء في المنزل والحد من تفاعلاتك مع الأشخاص خارج أسرتك قدر الإمكان.

-الأوقات الوحيدة التي يكون فيها من الآمن لطفلك عدم ارتداء قناع هو داخل منزله، أثناء السباحة، أو عند اللعب بالخارج مع أطفال آخرين على مسافة 6 أقدام.

بجانب المحاذير السابقة يجب الاهتمام بالتغذية الجيدة للطفل، وهي تناول معلقة صغيرة من عسل نحل صباحًا وتناول معلقة صغيرة من زيت زيتون قبل وجبة الغداء وتناول طبق السلاطة الخضراء الذي يضم الجزر والفلفل الألوان والجرجير والسلق والخيار والطماطم وعليهم عصير ليمون وتناول كوب لبن حليب يوميًا.

- تناول معلقة بذور الكتان مع كوب زبادي مساء يوميا.
-وأخيرا الإكثار من شرب المياه.
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