مع تزايد إصابات كورونا.. كيف تحمين طفلك من انتقال العدوى

كيف تحمين طفلك ونفسك



أبرزها الحرص على غسل اليدين بشكل متكر والتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة عند الخروج في الأماكن العامة.

ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة للأطفال الذين تزيد أعمارهم عن عامين وخاصة في الحالات التي يكون فيها الابتعاد الجسدي أمر صعب.

ويجب أن يوضع قناع الوجه بشكل مريح على أنف وفم طفلك دون أي فجوات ويجب ألا يعيق قدرته على التنفس بشكل مريح بأي شكل من الأشكال.





في النهاية تعد الطريقة الأكثر فعالية لحماية طفلك من COVID-19 هي البقاء في المنزل والحد من تفاعلاتك مع الأشخاص خارج أسرتك قدر الإمكان.





-الأوقات الوحيدة التي يكون فيها من الآمن لطفلك عدم ارتداء قناع هو داخل منزله، أثناء السباحة، أو عند اللعب بالخارج مع أطفال آخرين على مسافة 6 أقدام.