بـ165 مليون جنيه.. تطوير وصيانة 332 مدرسة بالغربية ..انفوجراف

أعلن ديوان محافظة الغربية اليوم انه علي مدار عام من تولي الدكتور طارق رحمي مهام قيادة محافظة الغربية، حققت المحافظة العديد من الإنجازات في شتى المجالات ، وكان من أولى أولويات المحافظة الاهتمام بقطاع التعليم والذي تم وضعه في البند الأول من المحور الأول للخطة الاستراتيجية للمحافظة والتي تضم ٩ محاور، وضعها المحافظ في بداية استلام مهام عمله لتتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠ وذلك لتحقيق التنمية المستدامة بمحافظة الغربية بطريقة علمية قائمة على التخطيط والتنفيذ والمتابعة المستمرة.









وفي ظل جائحة فيروس كورونا التي أحدثت أكبر انقطاع في نظام التعليم ، لم تقف المحافظة صامتة مكتوفة الأيدي ، ولكن استثمرت الأزمة في العمل المكثف للنهوض بالعملية التعليمية من خلال الاهتمام بكافة أركانها خاصةً تطوير وصيانة الأبنية التعليمية، فشهدت المحافظة على مدار هذا العام بناء وصيانة وتطوير جميع الأبنية التعليمية بتكلفة تخطت المليار جنيه ، حيث تم تطوير وصيانة عدد ٣٣٢ مدرسة بتكلفة ١٦٥ مليون جنيه، كما تم تطوير المعدات والأدوات بجميع المدارس بتكلفة تخطت ١٥٠ مليون جنيه، وكذلك تم إعادة تأهيل وتطوير الإدارات التعليمية والمديرية والمطابع السرية بتكلفة وصلت إلى٣ ملايين جنيه.









وفي إطار حرص المحافظة على توفير بنية تعليمية جيدة، تابع المحافظ من خلال جولاته المستمرة واجتماعاته الدورية، التنسيق بين الجهات المختلفة لإنهاء أعمال بناء مدارس وفصول جديدة بأسرع وقت لاستيعاب الزيادة السكانية ولتقليل الكثافة داخل الفصول تطبيقًا للإجراءات الوقائية الخاصة بالحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فتم افتتاح عدد(٤٦) مدرسة بسعة (٧٧٥) فصلا وبتكلفة ٣١٣ مليون جنيه، ولايزال العمل جاريًا بعدد(٧٨) مدرسة ستحتوي على (١٢٢٠) فصلا بتكلفة تصل إلى ٤٢٣ مليون جنيه.









واستمرت الزيارات الدورية للمدارس لمتابعة انتظام العملية التعليمية من خلال المرور على (٢١٥) مدرسة لمتابعة تنفيذ امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية وسنوات النقل في نهاية الفصل الدراسي الأول ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ ، وكذلك متابعة استعدادات المدارس لاستقبال طلاب الثانوية العامة وتوفير وسائل الراحة وعوامل الأمان وتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال عمليات التطهير المستمرة وتواجد كواشف درجات الحرارة وتوفير عدد (١٢٢) بوابة تعقيم على بوابات كل لجان الامتحانات والتي تم الاستفادة منها في الفصل الدراسي الأول للعام ٢٠٢١/٢٠٢٠م .









ولم تقف جهود المحافظة عند هذا الحد ، فاستمرت جولات المحافظ للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء جميع الطلاب والمعلمين والعاملين للكمامات الخاصة بهم وتطبيق التباعد الاجتماعي، وتطهير وتعقيم جميع الإدارات التعليمية ومدارس التعليم العام والفني والتربية الخاصة ومقار الامتحانات والكنترولات بشكل دوري ومكثف.





ونظرًا لانتشار فيروس كورونا وصدور القرار باستمرار الدراسة عن بعد للفصل الدراسي الثاني ٢٠١٩/٢٠٢٠ والاكتفاء بالأبحاث بديلًا عن الامتحانات لبعض الصفوف الدراسية، أولت محافظة الغربية اهتمامًا كبيرًا بتسليم التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي حرصًا على تسهيل العملية التعليمية عن بعد، فكانت عمليات المتابعة والزيارة المستمرة للمدارس للتأكد من انتظام عملية التوزيع والتسليم لشرائح التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي خلال الفترة من ٣٠ مارس وحتى ٤ أبريل ٢٠٢٠ من خلال ١٢٢ مدرسة، حيث تم تسليم التابلت لعدد (٣٨١٩٥) طالب.









واستمرت المتابعة الدورية من المحافظ للمدراس أثناء عمليات تسليم الطلاب للأبحاث خلال الفترة من ٩ إلى ١٨ مايو ٢٠٢٠، حيث تم تسليم عدد (٤٢٦٧٦٨) بحث للمرحلة الابتدائية، عدد(٢٣٨١٣٤) بحثا للمرحلة الإعدادية، عدد (٨١٧٦) بحثا للمرحلة الثانوية وعدد(٢٦٠) بحثا للتربية الخاصة بإجمالي عدد (٦٧٣٣٣٨) بحثا.





وفي ظل توجهات الدولة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية، أصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء المدن والأحياء بتكثيف الحملات المستمرة التي أسفرت عن غلق (٢١٥٠) مركزًا للدروس الخصوصية حرصًا على صحة وسلامة الطلاب ومنعًا للتجمعات وتطبيقًا للإجراءات الاحترازية .





وفي ذات السياق، تم تكوين مجموعات التقوية بـ ١٦٥ مدرسة على مستوى المحافظة، وإهداء كتاب المراجعة من إصدار جريدة الجمهورية لأوائل طلاب الصف الثاني الثانوي وتوزيعه على الطلاب المحتاجين في مراكز وقرى المحافظة، كما اهتمت المحافظة بمتابعة تنفيذ البرامج التي تحث على الوحدة الوطنية والولاء والانتماء للوطن وسبل مكافحة التنمر والعنف بالمدارس.





وتتويجًا لاهتمام المحافظة بالعملية التعليمية ومتابعة تنفيذ الأنشطة والبرامج والمسابقات التعليمية حصلت محافظة الغربية على العديد من المراكز المتقدمة على مستوى الجمهورية كان أهمها حصول المحافظة على (٣) مراكز على مستوى الجمهورية في الثانوية العامة هي: المركز الأول مكرر علمي علوم، المركز الثالث مكرر علمي رياضة والمركز الثالث مكرر علمي رياضة، و(١١) مركزا متقدما على مستوى الجمهورية في الثانوية الأزهرية هي: الأول والثاني والثالث والرابع والرابع مكرر والتاسع مكرر في الشعبة العلمية ،الأول والأول مكرر والثالث والرابع والرابع مكرر والخامس في الشعبة الأدبية، بالإضافة إلى المركز الثاني في التعليم الفني التجاري على مستوى الجمهورية.





وفاز طلاب مدرسة سنباط الثانوية المشتركة بكأس العباقرة، كما حصلت ٥ مدارس للتعليم الفني علي مراكز متقدمة كأفضل ٥ مدارس فنية بالجمهورية، وتُوِّجَت طالبات مدرسة الجلاء الصناعية بالمركز الأول عن مشروع الملابس التعويضية لمرضى سرطان الثدي.





كما حصدت المحافظة المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة تحدى القراءة العربي، المركز الأول جمهوري في دوري المكاتب التنفيذية للمرحلة الثانوية، المركز الثاني جمهوري في مسابقة شيف المستقبل والمركز الثاني جمهوري في إنتاج الإحصاء الاستقراري.







