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أستاذ صحة عامة : أعداد مصابي ووفيات كورونا حاليا تفوق ذروة الموجة الأولى ..فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:20 ص
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
كشف الدكتور عبد اللطيف المر ، أستاذ الصحة العامة ، أن أعداد المصابين بكورونا ، والمعلنة من قبل وزارة الصحة ، هم أعداد الحالات الحرجة فقط ، التي قامت بالخضوع لمصحة الـ "PCR" ، موضحا أن الأعداد الحالية تتشابة مع ذروة الموجة الأولى لفيروس كورونا ، معقبا : " أن عاوز المشاهدين يخافوا عشان يلتزموا" .

وشدد الدكتور عبد اللطيف المر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، على ضرورة ارتداء الكمامات ، وعدم الانسياق وراء بعض المقولات ، مثل "الشعب المصري يأكل الحجر" ، وغيرها ، من المقولات التي تسبب استهتارا في تنفيذ الإجراءات الإحترازية .

وقدم استاذ الصحة العامة مجموعة ، من النصائح المهمة ، لتجنب الإصابة بكورونا ، خلال الموجة الثانية ، من بينها الالتزام بالوضوء أو غسل اليدين صباحا لمدة 20 أو 30 ثانية، وعدم البدء في تناول الطعام ، سوى بعد غسل اليدين ، مؤكدا على الضرورة عدم التشارك في تناول الطعام ، في نفس الطبق ، وإنفراد كل شخص بأدواته الخاصة .

ولفت إلى ضرورة الاكثار من تناول الفواكهة والخضروات ، والتي تحتوي على فيتامينات ، ومضادات أكسدة ، تزيد من المناعة ، منوها على ضرورة شرب السوائل باأستمرار .

وأوصى بضرورة لبس الكمامات في المواصلات العامة ، وعدم الإحراج من نصيحة الأشخاص بإرتداء الكمامة ، وفور الرجوع إلى المنزل ، يجب التأكد من خلعها من "الأستيك الخاص بها" ، وإلقائها في صندوق القمامة ، ثم غسل اليدين .
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