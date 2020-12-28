مرور سوهاج : اكتشاف 38 سائقا تحت تأثير المخدرات خلال ديسمبر

كثفت مديرية أمن سوهاج الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات.





و دشن مرور محافظة سوهاج حملة للكشف عن تعاطي السائقين للمواد المخدرة.









وخلال ديسمبر كانت حصيلة العينات التي تم سحبها من سائقي الطرق الزراعية والصحراوية 565 عينة، وكان العينات الإيجابية بينهم 38 عينة.





وصرح مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج لـ"صدى البلد" أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين الذين يتم اكتشاف قيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.



