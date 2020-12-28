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حوادث

مرور سوهاج : اكتشاف 38 سائقا تحت تأثير المخدرات خلال ديسمبر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
اكتشاف 38 سائق تحت
اكتشاف 38 سائق تحت تأثير المخدرات
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أنغام الجنايني
كثفت مديرية أمن سوهاج الحملات المرورية على الطرق الصحراوية والزراعية للحد من حوادث الطرق وتحقيق الانضباط المروري وضبط المخالفين من قائدي السيارات والمركبات.

ودشن مرور محافظة سوهاج حملة للكشف عن تعاطي السائقين للمواد المخدرة.


وخلال  ديسمبر كانت حصيلة العينات التي تم سحبها من سائقي الطرق الزراعية والصحراوية 565 عينة، وكان العينات الإيجابية بينهم  38 عينة.

وصرح مصدر أمني بمديرية أمن سوهاج لـ"صدى البلد" أنه يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه السائقين الذين يتم اكتشاف قيادتهم تحت تأثير المواد المخدرة.

وأضاف أنهم يعملون بقصارى جهدهم لحفظ الأمن والأمان، وضمان صحة وسلامة الأهالي والأبناء، وأن لن يغفل لهم جفن قبل تحقيق الانضباط وإلتزام الخارجين عن القانون بنصوصه.
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