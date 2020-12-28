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اقتصاد

تدقيق الأرقام.. أبو المكارم: حل مشكلة تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:52 ص
صدى البلد
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ولاء عبد الكريم
كشف خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة انه يجرى حاليا وبالتعاون مع قطاع التجارة الخارجيه التابع لوزارة الصناعه والتجارة وضع آلية لحل مشكلة تداخل البنود الجمركية فيما بين المجالس التصديرية وما يترتب عليه من صعوبة في تدقيق أرقام الصادرات والواردات.

قال أبو المكارم أن الهدف الرئيسي من تحديد السلع التى يختص بها كل مجلس تخفيف العبء على مستودع المعلومات بالهيئة بحيث توجه البيانات والمعلومات لكل مجلس فيما يخصه وهو مايحقق دقة أكبر للبيانات التى يعلنها المستودع هذا فضلا عن أن التحديد للسلع التى يختص بها كل مجلس تساعد المصدرين فى التوجه الصحيح للمجلس الذى يختص بنشاطه.

وأشار إلى أن اجتماعا قد عقد لمناقشة تداخل البنود الجمركية بين المجالس ترأسه أشرف مختار رئيس قطاع التجارة الخارجية بحث خلاله المعايير التي سيتم من خلالها تحديد السلع التي يختص بها المجلس.

قال أبو المكارم إن هناك عدة معايير يمكن الاحتكام لها عند تحديد السلع التي يختص بها كل مجلس إما معيار القيمه المضافة أو الدعم أو الغرف الصناعية أو التوافق بين المجالس أو معيار التصنيف الدولي للسلع الصناعية.

وكشف أنه تم الاتفاق على استطلاع رأي المجالس من حيث المعيار المناسب لتحديد السلع التي يختص بها كل مجلس.

وأوضح أنه من جانبه اختار المجلس كل من البند الجمركي والقيمة المضافة والتصنيف الدولي للسلع الصناعية كمعايير لتحديد السلع التي يختص بها منعا لتداخل البنود الجمركية بين المجالس.

وعلى جانب آخر كشف أبو المكارم عن تعاون يتم الاتفاق على تفاصيله خلال الفترة القادمة مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية وذلك لتعريف الشركات والمنتجين والمصدرين من أعضاء المجلس  بجوانب الملكية الفكرية المختلفة والنظم القانونية المنظمة والحاكمة لها وأهمية اكتساب الشركات الناشئة منها لهذه الحقوق وكيفية تسجيلها وإدارتها وذلك من خلال قيام الجهاز بعقد وتنظيم سلسلة من البرامج التدريبية والندوات التثقيفية وحلقات العمل التطبيقية.

وأكد خالد أبو المكارم على حرص المجلس على توعيه وتعريف أعضاء المجلس من المصانع والشركات المنتجة والمصدرة لأكثر من 5 آلاف منتج للصناعات الكيماوية بجوانب الملكية الفكرية والنظم القانونية المنظمة لها واختصاصات وآلية التعامل مع جهاز نقطة الاتصال لشئون حماية حقوق الملكية الفكرية.
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