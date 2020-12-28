خطوط وباقات إنترنت لـ7200 طالب.. جامعة عين شمس تتعاقد مع "WE"

نجحت جامعة عين شمس في إبرام تعاقد مع الشركة المصرية للاتصالات ؛ لتوفير خدمة تعليمية متميزة تتماشى مع خطة التعليم الهجين التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات، وذلك تحت رعاية رئيس الجامعة الدكتور محمود المتيني، ونائبه الدكتور عبد الفتاح سعود، وإشراف محمد الخطيب، أمين الجامعة المساعد لشؤون قطاع التعليم والطلاب.





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وأكد أ.د. عبد الفتاح سعود أن جامعة عين شمس من الجامعات السباقة في تقديم خدمات لطلابها بما يتماشى مع ظروف الجائحة العالمية ، لافتًا أن هذا التعاون الغير مسبوق مع أحد أكبر الشركات العاملة في مجال الاتصالات من شأنه التيسير على الطلاب في كل ما يتعلق بالعملية التعليمية سواء كيفية تحميل والحصول على المناهج الإلكترونية أو تطوير خدمات الاتصال بالإنترنت و كذلك الدخول على مختلف المنصات التعليمية وحضور المحاضرات أونلاين أو الامتحان عن بعد.





وأوضح أن الخدمات التي ستوفرها الشركة المصرية للاتصالات والمدعومة من الجامعة، يستفيد منها الطلاب الأكثر احتياجًا والذين تشملهم مظلة التكافل الاجتماعي من الجامعة، حيث سيتم توفير خطوط الإنترنت وباقات محمول لـ٧٢٠٠ طالب وطالبة يمثلون شريحة الطلاب الأكثر احتياجًا بالتعاون مع الشركة المصرية للاتصالات.





ومن المقرر أن يتم توزيع الخطوط على الطلاب من خلال منافذ الشركة التي ستتواجد بمختلف الأحرم الجامعية خلال الأسبوع الجاري لتوزيع "خط طالب جامعة عين شمس"، وبذلك يضمن الطلاب الحصول على خدمات مدعمة طوال مدة العام الدراسي كاملًا، بما يسهم في تيسير عملية التعلم بأعلى مستويات الكفاءة والجودة.