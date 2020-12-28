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أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:29 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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نورهان رأفت
قدم الدكتور عبد اللطيف المر،  استاذ الصحة العامة، مجموعة من النصائح المهمة، لتجنب الإصابة بكورونا، خلال الموجة الثانية، من بينها  الالتزام بالوضوء، أو غسل اليدين صباحا لمدة 20 أو 30 ثانية، وعدم البدء في تناول الطعام، سوى بعد غسل اليدين، مؤكدا على الضرورة عدم التشارك في تناول الطعام، في نفس الطبق، وانفراد كل شخص بأدواته الخاصة.

وشدد الدكتور عبد اللطيف المر ، خلال مداخلة هاتفية لـ برنامج "8 الصبح" ، والمذاع على فضائية "دي إم سي" ، على ضرورة ارتداء الكمامات، وعدم الانسياق وراء بعض المقولات، مثل "الشعب المصري يأكل الحجر"، وغيرها، من المقولات التي تسبب استهتارا في تنفيذ الإجراءات الاحترازية.

ولفت إلى ضرورة الاكثار من تناول الفواكهة والخضروات ، والتي تحتوي على فيتامينات، ومضادات أكسدة، تزيد من المناعة ، منوها على ضرورة شرب السوائل باستمرار.

وأوصى بضرورة لبس الكمامات في المواصلات العامة ، وعدم الإحراج من نصيحة الأشخاص بارتداء الكمامة، وفور الرجوع إلى المنزل ، يجب التأكد من خلعها من "الأستيك الخاص بها" ، وإلقائها في صندوق القمامة، ثم غسل اليدين.

وعلى السياق العالمي،  أبلغت الولايات المتحدة عن أكثر من 150 ألف حالة إصابة جديدة بـفيروس كورونا المستجد Covid-19، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، وفق ما ذكرت شبكة سي إن إن.

وتحديدًا أبلغت أمريكا عن 150,092إصابة جديدة بفيروس كورونا و 1209 حالات وفاة مرتبطة بالفيروس، وفقًا لبيانات جامعة جونز هوبكنز.

 ويبلغ العدد الإجمالي للإصابات الوبائية على مستوى البلاد الآن 19134976 حالة و 333125 حالة وفاة. 

تشمل المجاميع حالات من جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا وأقاليم أمريكية أخرى، بالإضافة إلى الحالات التي قدمت من الخارج.
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