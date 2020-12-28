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رياضة

ألبرتو بوتيا مدافع الوحدة السعودي عن تفاوض برشلونة لضمه: لا أعلم شيئا

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:48 ص
برشلونة
برشلونة
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مجدي سلامة
كشف الإسباني ألبرتو بوتيا مدافع فريق الوحدة السعودي عن حقيقة وجود عرض من جانب نادي برشلونة واقترابه من الإنضمام للبلوجرانا في فترة الإنتقالات القادمة .

وقال ألبرتو في تصريحات بعد مباراة فريقه أمام أبها: "لا أعلم عن ذلك ، الجميع سمع عن ذلك العرض من جانب النادي الإسباني ، في النهاية أنا احترم تعاقدي مع فريقي وسألعب بروح حتى آخر دقيقة ".

وتابع:"عملنا بشكل مكثف في الفترة الماضية ، لقد فزنا بثلاث مباريات متتالية ، المدرب الجديد جيد لكنه يحتاج مزيد من الوقت لعمل شئ رائع ".

ويذكر أن المباراة انتهت بفوز فريق الوحدة على نظيره أبها بهدف وحيد عن طريق أحمد جابر عبده في الدقيقة 40 ، في المباراة التي جمعت بين الفريقين في إطار الجولة العاشرة من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان .
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