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أخبار العالم

مصطفى بكري: إطلاق وزير الدفاع التركي تهديدًا للجيش الليبي من طرابلس فضيحة لحكومة الوفاق

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:49 ص
صدى البلد
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منار نور
علق الإعلامي مصطفي بكرى على تهديدات وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، للجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.  

وغرّد مصطفى بكرى من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "تهديدات وزير الدفاع التركي للجيش الوطني الليبي من أرض ليبيا فضيحة لحكومة الميليشيات التي ارتهنت نفسها كأداة في يد العثمانيين، الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر لن يهدأ له بال إلا بتحرير الأرض الليبية من الإرهابيين وأسيادهم"، وذلك في إشارة لحكومة الوفاق. 

وتابع: "أليس من الهزل أن يخرج علينا الإرهابي الإخواني خالد المشري ليقول إن المشير خليفه حفتر لن يكون طرفًا في أي تسوية سياسية ؟!!!". 


واضاف : " المشير مقاتل يسعى إلى تحرير وطنه من عصاباتكم الإرهابية، ولا حل دون الجيش الوطني وقائده العام المشير حفتر، أما أنتم فخياركم إما الهروب مع المرتزقة، وإما المحاكمة بتهمة التآمر على الوطن.
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