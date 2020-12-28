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أخبار العالم

بعد تحديد هويته.. تحقيقات موسعة في أمريكا لمعرفة دوافع منفذ انفجار ناشفيل

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:28 ص
منفذ حادث ناشفيل
منفذ حادث ناشفيل
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شيماء مصطفى
يواصل المحققون الأمريكيون، النظر في الدوافع المحتملة لمنفذ انفجار مدينة ناشفيل الذي وقع منذ أيام، بعد التعرف عليه وتحديد هويته.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال المحققون إن العربة الترفيهية المتورطة في حادث انفجار ناشفيل كانت تبث تحذيرًا مسجلًا لإخلاء المنطقة، حيث تشير إلى أن قنبلة ستنفجر في غضون 15 دقيقة.

وقال رئيس البلدية جون كوبر، إنه بعد إبلاغهم بهذا التحذير، شرع ضباط شرطة ناشفيل على الفور في العمل والاستجابة للنداء، وطرقوا الأبواب وأجلوا السكان من المنطقة.

ومن جانبه، أكد دوج كورنيسكي، العميل الخاص لمكتب التحقيقات الفيدرالي، أن المحققين يبحثون في "أي وجميع الدوافع المحتملة للمتهم".

وكانت شرطة مدينة ناشفيل الأمريكية، أعلنت اليوم الإثنين، أن المشتبه به في انفجار المدينة هو أنتوني وورنر، والذي لقي مصرعه في الحادث. 

وقالت الشرطة إن وورنر، البالغ من العمر 63 عاما، وراء الانفجار في ناشفيل الذي قتل فيه ولا يوجد مشتبه به آخر،  لكن لا يزال من الممكن أن يكون هناك المزيد.

ونشرت الشرطة، أول صورة للمشتبه به في ارتكاب الحادث، مطالبة المواطنين بمزيد من المعلومات عنه. 

فيما قررت الشرطة تجديد فرض حظر التجول في أجزاء مركز المدينة المتأثر بالانفجار الذي وقع منذ أيام. 

ويعتقد المحققون أن الأشلاء البشرية التي عثر عليها في محيط موقع انفجار ناشفيل، تعود لوورنر. 

وكشفت تقارير إعلامية عن تفتيش الشرطة لمنزل وورنر، وكان لديهم معلومات عن امتلاكه شاحنة مماثلة لتلك المستخدمة في تفجير ناشفيل.

من جانبها ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن ذلك الشخص الذي أعلن اسمه، باع منزله دون مقابل، قبل شهر من الانفجار.

وقالت الصحيفة إنه وقع على عقد لبيع عقار منزله في ناشفيل إلى ليزا سوينج وهي امرأة تعيش في لوس أنجلوس.

من جانبها، قالت سوينج إن وورنر فعل ذلك دون علمها، ووقع عقدا للتنازل عن العقار، لكنها لم تكشف طبيعة علاقتها به.

وأدى انفجار بشاحنة - كارفان تستخدم كمنزل متنقل - في ناشفيل يوم الجمعة، إلى إصابة 3 أشخاص نقلوا إلى المستشفى، وخلف الحادث الذي تعتقد الشرطة أنه "عمل متعمد" دمارا واسعا بعدد كبير من المباني.
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