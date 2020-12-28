لمواجهة كورونا.. رش وتطهير الشوارع ومستشفيات ومدارس قليوب

نظمت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قليوب حملات للتعقيم والتطهير شملت مستشفى الحميات و مراكز طب الأسرة و المدارس وبعض شوارع مدينة قليوب وذلك حفاظا على الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا.





وقال مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب أن تلك الحملة جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.





وأشار رئيس مدينة قليوب إلى أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة داخل منشآت الوحدات المحلية وديوان عام مجلس المدينة وكافة الجهات الحكومية والطرق والميادين والشوارع بمختلف مناطق المدينة حفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين من عدوى ومخاطر فيروس كورونا.





من جانبه أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جوله تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، حيث بدأت الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، وتابع المحافظ أعمال التطوير بها موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع القادم وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سريرا.









كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات الكورونا، مؤكدة بأن طاقة المستشفى 114 سرير، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا.





وجه محافظ القليوبية خلال الجولة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى لاستقبال جميع الحالات ورفع المعاناة عن المرضى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة القادمة مؤكدا أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة في المحافظة وصرح طبي عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.





وقال الهجان أن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمي للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما ستضم كافة التخصصات الطبية وكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة.