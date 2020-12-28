ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. رش وتطهير الشوارع ومستشفيات ومدارس قليوب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:01 م
رش وتطهير الشوارع
رش وتطهير الشوارع
Advertisements
إبراهيم الهوارى
نظمت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة قليوب حملات للتعقيم والتطهير شملت مستشفى الحميات و مراكز طب الأسرة و المدارس وبعض شوارع مدينة قليوب وذلك حفاظا على الصحة العامة وللحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال مجدى نجاح رئيس مدينة قليوب أن تلك الحملة جاءت ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار رئيس مدينة قليوب إلى أن حملات التطهير والتعقيم مستمرة داخل منشآت الوحدات المحلية وديوان عام مجلس المدينة وكافة الجهات الحكومية والطرق والميادين والشوارع بمختلف مناطق المدينة حفاظا على صحة وأرواح أهالينا المواطنين من عدوى ومخاطر فيروس كورونا.

من جانبه أجرى عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، جوله تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا، حيث بدأت الجولة بتفقد مستشفى حميات بنها، وتابع المحافظ أعمال التطوير بها موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع القادم وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سريرا. 


 
كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات الكورونا، مؤكدة بأن طاقة المستشفى 114 سرير، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا.

 وجه محافظ القليوبية خلال الجولة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى لاستقبال جميع الحالات ورفع المعاناة عن المرضى.
واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة القادمة مؤكدا أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة في المحافظة وصرح طبي عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وقال الهجان أن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمي للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما ستضم كافة التخصصات الطبية وكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة.
لمواجهة كورونا.. رش وتطهير الشوارع ومستشفيات ومدارس قليوب
لمواجهة كورونا.. رش وتطهير الشوارع ومستشفيات ومدارس قليوب
لمواجهة كورونا.. رش وتطهير الشوارع ومستشفيات ومدارس قليوب
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بـ220 مليون جنيه وطاقة 110 أسرة.. محافظ القليوبية يتفقد إنشاءات مستشفى طوخ

فى جولة استمرت 7 ساعات.. محافظ القليوبية: تطوير 5 مستشفيات بـ 1.5 مليار جنيه.. وانتظروا طفرة فى قطاع الصحة.. شاهد

طفرة في قطاع الصحة بالقليوبية.. تنفيذ 18 مشروعا بـ 3 مليارات جنيه .. والهجان: 78 مستشفى حكوميا وجامعيا وخاصا بـ 5576 سريرا.. صور

يخدم 200 ألف نسمة..صدى البلد داخل مستشفى كفر شكر المركزى قبل افتتاحه رسميا .. شاهد

بتكلفة 283 مليون جنيه.. صدى البلد يرصد أعمال تطوير مستشفى القناطر المركزى .. نسبة التنفيذ وصلت 75% وتضم 8 غرف عمليات و27 حضانة أطفال.. فيديو وصور

رائحة الموت على الطريق العام.. النفايات الطبية ومخلفات كورونا تهدد صحة أهالى بنها.. صور

ترشيحاتنا

أخبار الرياضة.. الأهلي بحصل على توقيع سيرينو.. مجلس الوزراء يكشف حقيقة توقف النشاط الرياضي

بعد تراجع مستواه.. جماهير ليفربول تهاجم محمد صلاح بعد تعادل ويست بروم

خالد أبو بكر يعلن إصابته بفيروس كورونا

دعاء الفرج وفك الكرب وقضاء الدين.. 15 آية قرآنية تنجيك من أصعب المصائب

اكتشفوا إصابته بشكل مفاجيء .. طفل يخضع لـ 7 عمليات جراحية في 8 أشهر

تحول كبير لمواليد الحمل.. توقعات الأبراج المهنية لعام 2021

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور