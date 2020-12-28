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محافظات

قبل رأس السنة.. حملات على المطاعم والكافيهات بالدقهلية | شاهد

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:14 م
حملات على المطاعم
حملات على المطاعم والكافيهات
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همت الحسينى
وجه الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فرق مراقبة الأغذية على مستوى المحافظة بوضع خطة للمرور على كل المطاعم والنوادي والكافيهات والفنادق  للتأكد من الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ بيع وتوزيع المواد الغذائية وذلك استعدادا لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وتم المرور اليوم الاثنين على 6 منشآت غذائية وتلاحظ أنها تدار بدون ترخيص وتم تحرير محاضر جنح صحية لوجود مخالفات في هذه المنشآت ولنقص الاشتراطات الصحية وعدم وجود شهادات.

 كما تم إعدام 130 كجم مواد غذائية مختلفة للتغير في الخواص الطبيعية، كما تم سحب عينات أغذية مطهية متنوعة وإرسالها للمعمل المشترك للفحص وتحليل الصلاحية.

كما شدد وكيل الوزارة على تكثيف هذه الحملات وخصوصا في المحلات التي تفتقد للاشتراطات الصحية السليمة، وأنه لابد من مواجهة تلك الأماكن التي لا تعبأ بصحة المواطن وتكون سببا في نقل الكثير من الأمراض مؤكدا استمرار تلك الحملات ضمن الخطة الموضوعة.
قبل رأس السنة.. حملات على المطاعم والكافيهات بالدقهلية | شاهد
قبل رأس السنة.. حملات على المطاعم والكافيهات بالدقهلية | شاهد
قبل رأس السنة.. حملات على المطاعم والكافيهات بالدقهلية | شاهد
قبل رأس السنة.. حملات على المطاعم والكافيهات بالدقهلية | شاهد
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