دراما قصيرة للتوعية بمخاطر الزيادة السكانية بإذاعة الوادي الجديد





أعلن المجلس القومي للسكان عن إنتاج حلقات درامية قصيرة " سيمي دراما" تحت عنوان " لا للصور المرفوضة" وذلك للتوعية بالمشكلات الناتجة عن الزيادة السكانية غير المنضبطة، وذلك بداية من يناير المقبل.









أوضح المجلس أن تلك الحلقات سيتم بثها عبر الإذاعة المحلية بمحافظة الوادي الجديد، حيث أنها العمل الدرامي الثالث الناتج عن التعاون بين فرع المجلس والإذاعة المحلية بالمحافظة.









يناقش المسلسل جميع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الزيادة السكانية غير المنضبطة، مثل البطالة والأمية والتسرب من التعليم والفقر والتفكك الأسري والزواج المبكر.كما يتناول حلقات تحث الشباب على العمل الحر وريادة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر .





يأتى ذلك فى إطار تفعيل محور الإعلام والتواصل الاجتماعي فى الإستراتيجية القومية للسكان ، والاستفادة من الدور الذي تلعبه الدراما في التوعية بمخاطر الزيادة السكانية.