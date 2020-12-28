"مصنعى السيارات": تشغيل المركبة بالكهرباء يوفر 6 آلاف جنيه سنويا

قال مدير رابطة مصنعى السيارات، اللواء مهندس حسين مصطفى، إن الموقع الجغرافى لمصر ومنطقة تنمية قناة السويس يساعد على عمل وتوطين صناعة السيارات فى مصر، لافتًا إلى توفر الصناعت المحلية واستقرار الدولة ودعمها للصناعة، بالإضافة إلى وجود قانون الاستثمار الذى يشجع المستثمرين.





وأضاف مدير رابطة مصنعى السيارات، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " TEN"، أن الموانئ الجديدة والمطورة تساعد على الصناعة، منوهًا بأن توجه الدولة المصرية لتحويل السيارات للغاز والكهرباء يقلل من استهلاك السيارات ويوفر.





وتابع أن ثمن متر المكعب الغاز يوفر 60% من مصروفات السيارة سنويًا، بينما تشغيل السيارات بالكهرباء يوفر حوالى 6 آلاف جنيه سنويًا عن تشغيل كل سيارة بالبنزين، كما انه يقلل من التلوث فى الجو.



