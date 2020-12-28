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اقتصاد

رئيس شعبة الاتصالات: تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية لأكثر من 500 ألف مواطن خلال 2021

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:53 ص
المدفوعات الالكترونية
المدفوعات الالكترونية
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ولاء عبد الكريم

أعلن إيهاب سعيد رئيس مجلس إدارة شعبة مراكز الاتصالات والتكنولوجيا المالية، عن نسخة جديدة من تطبيقها الذكى لتقديم الخدمات الرقمية المتكاملة للأفراد، بهدف تقديم خدمات المدفوعات الإليكترونية لأكثر من 500 ألف مواطن خلال عام 2021.

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وقال سعيد إن النسخة الجديدة بحلول العام الجديد تستهدف تحقيق التكامل بين شركات المدفوعات فى تقديم كل الخدمات المالية للمواطنين بلا استثناء سواء عبر مقدمى الخدمة مباشرة أو من خلال الربط بين الشركات وبعضها تسهيلًا على المواطنين فى تأدية الخدمة لهم .
 
كما تستهدف نسخة الأفراد تقديم خدمات سداد كافة الفواتير سواء المتعلقة بالإتصالات أو الفواتير الحكومية الخاصة بالكهرباء والغاز وكافة الإشتراكات بالنوادى والنقابات والجامعات المختلفة وكذلك التبرعات لمختلف الجهات وكذلك التحويلات المالية وكذلك الأقساط البنكية بالإضافة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية من شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وكافة أوراق السجل المدنى وخدمات المرور.

 
بالإضافة إلى ربط المواطن المصرى بمختلف نقاط البيع بحيث تمكنه من عمليات الصرف والإيداع والحصول على الخدمة فى أقل وقت ممكن.
 
على صعيد متصل كشف رئيس مجلس إدارة شعبة الإتصالات والتكنولوجيا المالية عن دور الشعبة المرتقب فى تقديم الخدمات المتكاملة والتبادلية بين كافة الشركات وبعضها تسهيلا على المواطن المصرى فى الحصول على الخدمة سعيا لتأسيس اتحاد تكاملى يجمع بين شركات المدفوعات الإليكترونية وبعضها على غرار التكامل المصرفى برئاسة اتحاد البنوك ومظلة البنك المركزى، وصولا لوقف كافة التجاوزات من الشركات والأفراد وعمل قوائم البلاك  لظبط السوق.
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