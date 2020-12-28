رئيس شعبة الاتصالات: تقديم خدمات المدفوعات الإلكترونية لأكثر من 500 ألف مواطن خلال 2021

وقال سعيد إن النسخة الجديدة بحلول العام الجديد تستهدف تحقيق التكامل بين شركات المدفوعات فى تقديم كل الخدمات المالية للمواطنين بلا استثناء سواء عبر مقدمى الخدمة مباشرة أو من خلال الربط بين الشركات وبعضها تسهيلًا على المواطنين فى تأدية الخدمة لهم .

كما تستهدف نسخة الأفراد تقديم خدمات سداد كافة الفواتير سواء المتعلقة بالإتصالات أو الفواتير الحكومية الخاصة بالكهرباء والغاز وكافة الإشتراكات بالنوادى والنقابات والجامعات المختلفة وكذلك التبرعات لمختلف الجهات وكذلك التحويلات المالية وكذلك الأقساط البنكية بالإضافة إلى خدمات الحكومة الإلكترونية من شهادات الميلاد وبطاقات الرقم القومى وكافة أوراق السجل المدنى وخدمات المرور.





بالإضافة إلى ربط المواطن المصرى بمختلف نقاط البيع بحيث تمكنه من عمليات الصرف والإيداع والحصول على الخدمة فى أقل وقت ممكن.