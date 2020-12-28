البرنامج على قناة عربية.. سر عدم اهتمام رامز جلال بتهديد نقابة الإعلاميين

هددت نقابة الإعلاميين الفنان رامز جلال من الظهور في رمضان المقبل كمقدم لأحد برامج المقالب، دون الحصول على تصريح بمزاولة المهنة من النقابة.
التهديد ليس الأول لـ رامز جلال الذي سبق أن تلقى التهديد نفسه بالإيقاف المنع من الظهور، دون أن يرد باهتمام مماثل للضجة التي يثيرها في رمضان من كل عام.
مصادر مقربة كشفت أن سر عدم اهتمام رامز جلال بهذه التهديدات هو عمله مع قناة غير مصرية، حتى وإن كانت تبث من مصر، ما يجعله غير ملزم بالحصول على موافقة أي جهة، طالما أنه لا يعمل في قناة عربية غير مصرية.
تهديد رامز جلال بالإيقاف لا يتوقف عند نقابة الإعلاميين، بل سبق أن تلقى رامز جلال التهديد نفسه من كثير من المحامين، دون أن يستطع أي منهم تنفيذ تهديده بمنعه من الظهور، أو إيقاف عرض البرنامج.
ويستفيد رامز جلال بذكاء من الضجة التي تثار كل عام حول برنامج مقالبه، سواء من الاتهامات بالفبركة والاتفاق مع الضيوف على تمثيل المقبل بعد علمهم بتفاصيله، أو من المبالغة في قيمة أجور ضيوفه، أو من الهجوم الذي يتعرض له رمضان من كل عام بعد عرض حلقات برنامجه الذي يوصف بأنه الأنجح والأشهر في عالم برامج المقالب.
التهديد ليس الأول لـ رامز جلال الذي سبق أن تلقى التهديد نفسه بالإيقاف المنع من الظهور، دون أن يرد باهتمام مماثل للضجة التي يثيرها في رمضان من كل عام.
مصادر مقربة كشفت أن سر عدم اهتمام رامز جلال بهذه التهديدات هو عمله مع قناة غير مصرية، حتى وإن كانت تبث من مصر، ما يجعله غير ملزم بالحصول على موافقة أي جهة، طالما أنه لا يعمل في قناة عربية غير مصرية.
تهديد رامز جلال بالإيقاف لا يتوقف عند نقابة الإعلاميين، بل سبق أن تلقى رامز جلال التهديد نفسه من كثير من المحامين، دون أن يستطع أي منهم تنفيذ تهديده بمنعه من الظهور، أو إيقاف عرض البرنامج.
ويستفيد رامز جلال بذكاء من الضجة التي تثار كل عام حول برنامج مقالبه، سواء من الاتهامات بالفبركة والاتفاق مع الضيوف على تمثيل المقبل بعد علمهم بتفاصيله، أو من المبالغة في قيمة أجور ضيوفه، أو من الهجوم الذي يتعرض له رمضان من كل عام بعد عرض حلقات برنامجه الذي يوصف بأنه الأنجح والأشهر في عالم برامج المقالب.