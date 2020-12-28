رئيس جامعة بني سويف التكنولوجية يتفقد الاختبارات العملية بالكلية المصرية الكورية

وثمن عبد القادر التدابير التي تم اتخاذها من جانب قطاع شئون التعليم والطلاب بالكلية استعدادًا لاختبارات الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي 2020/2021، مؤكدا ضرورة توفير كافة المتطلبات اللازمة للاختبارات وتهيئة البيئة المثلى لكافة الطلاب مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية حرصًا على سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.

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أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم بأنه تنفيذا لتوجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم بتفعيل قناة بني سويف التعليمية بجانب قنوات الوزارة التعليمية لتقديم خدمة تعليمية متميزة لأبنائنا الطلاب في مختلف المراحل التعليمية ، حيث تمت متابعة العمل بالقناة والحرص على تحسين الخدمة المقدمة بالاستعانة بخبراء المواد الدراسية المختلفة حرصا على مصلحة أبنائنا الطلاب في ظل الظروف التي تمر بها البلاد في مواجهة فيروس كورونا المستجد









وأشارت "يوسف" إلى أنها عقدت اجتماعا مع موجهي عموم المواد الدراسية مطالبة بتكثيف المراجعات اليومية لطلاب الصف الثالث الإعدادي والاستعانة بأفضل المعلمين

جاء ذلك خلال قيام وكيل الوزارة " سهام يوسف " بعرض تقرير على المحافظ لاستعراض عدد من الموضوعات الهامة بشأن العملية التعليمة وأخر المستجدات حسب تعليمات وزارة التربية والتعليم ، حيث أوضحت وكيل الوزارة بأنه سيتم عمل جدول امتحان اون لاين وذلك لقياس قدرات الطالب وتظهر نتائجه فورا وسوف يتم تحديد مواعيد الامتحانات





وأشارت وكيل الوزارة بأنه تم اختيار 9 معلمين من أبناء بني سويف للتسجيل في قناة مدرستنا بالوزارة كما وجهت وكيل الوزارة الدعوة لجميع المعلمين بالتسجيل في القنوات التعليمية بالتنسيق مع مركز التطوير التكنولوجي .





ومن ناحية أخرى أشارت وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف إلى متابعتها اليوم للقاء النهائي لمسابقة أوائل الطلبة والتي ينفذها مكتب الخدمة المدرسية بتوجيه عام التربية الاجتماعية وذلك بقاعة المديرية ، حيث أن مسابقة أوائل الطلاب يتم تنفيذها على مستوى كل إدارة بمشاركة جميع المدارس ويصعد الأول من كل إدارة للتصفيات النهائية على مستوى المديرية.



