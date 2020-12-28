شوبير: انتخابات اتحاد الكرة في يناير وأبو ريدة سيعود بمجلسه

وقال شوبير في تصريحات عبر برنامجه الإذاعي: "انتخابات اتحاد الكرة نهائيًا هتتعمل.. وهقولكم من دلوقتي خالد لطيف، مجدي عبدالغني، محمد أبو الوفا، عصام عبد الفتاح، ثروت سويلم في العضوية ودينا الرفاعي سيكونوا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل مؤكد بنسبة 100%، وفي منصب الرئاسة هاني أبوريدة ومنصب النائب محجوز لمحمود الشامي طبعا، وأبرز الوجوه الجديدة سماح عمار، إيهاب الكومي، وأحمد إبراهيم مجاهد، وسمير موسى".





"وقال ضاحكًا: "الإدارة السابقة واضح أنه تغيير جذري".



