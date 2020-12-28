مدير رابطة مصنعي السيارات: تحويل المركبات للغاز يقلل الصيانة ويطيل عمر المحرك

قال مدير رابطة مصنعى السيارات، اللواء مهندس حسين مصطفى، إن تحويل السيارة للعمل بالغاز يحافظ على البوجيهات ويقلل الصيانة ويطيل عمر المحرك بنسبة 20%، كما انه لا يسبب مخلفات كثيرة عند احتراقه.





وأضاف مدير رابطة مصنعى السيارات، خلال حديثه ببرنامج " صباح الورد" المذاع على فضائية " TEN"، أن الغاز عندما يحترق يزيد من كفاءة المحرك، مشيرًا إلى أن تحويل السيارات للعمل بالغاز يطيل من العمر الافتراضى للسيارة.





وتابع أنه فى وقت من الاوقات ستسود السيارات الكهربائية فى مصر، منوهًا بان الموانئ الجديدة والمطورة تساعد على الصناعة، منوهًا بأن توجه الدولة المصرية لتحويل السيارات للغاز والكهرباء يقلل من استهلاكا لسيارات ويوفر.





وتابع أن ثمن متر المكعب الغاز يوفر 60% من مصروفات السيارة سنويًا، بينما تشغيل السيارات بالكهرباء يوفر حوالى 6 آلاف جنيه سنويًا عن تشغيل كل سيارة بالبنزين، كما انه يقلل من التلوث فى الجو.



