ضبط مخزن بدار السلام بداخله 38 ألف كتاب مدرسي غير مصرح بتداولها

تمكن رجال الأمن من ضبط مخزن كتب بالقاهرة وبداخله أكثر من ٣٨ ألف كتاب غير مصرح بتداولها خارج نطاق وزارة التربية والتعليم ، تمت عملية الضبط تحت اشراف اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق.





وكان العميد علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من مباحث قسم المصنفات الفنية يفيد بضبط المسئول عن مخزن كتب بمنطقة دار السلام لقيامه ببيع وتداول الكتب الدراسية غير المصرح بتداولها خارج نطاق وزارة التربية والتعليم وعثر بداخل المخزن على عدد ٣٨ الف كتاب خاص بوزارة التربية والتعليم لمواد دراسية مختلفة خاصة بمراحل تعليمية.





وبمواجهته إعترف المتهم امام اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .