ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ملفات

المحافظات تستعد لمواجهة كورونا.. الجيزة تعلن عن 3 مراكز لتلقى اللقاح.. تطوير مستشفى بنها التعليمي لاستقبال المصابين .. وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم في الشرقية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:00 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
Advertisements
قسم المحافظات

152 مليون دعم للصحة بالجيزة

تشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي في الشرقية


مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد بدء الموجة الثانية للفيروس، وتشديد الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تستعد المحافظات لمواجهة فيروس كورونا بحملات رش وتعقيم وتطهير المنشات العامة واتخاذ اجراءات للحد من انتشار الفيروس.


عقدت محافظة الجيزة، اجتماعا طارئا مع مديرى المستشفيات الحكومية بالإضافة الى المستشفيات التى تقدم خدمة الفرز والعزل بالمحافظة لبحث سبل التعامل مع تحديات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومديري المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة.


اللقاء الذي ترأسه محافظ الجيزة، أسفر عن العديد من القرارت الهامة والتي اتخذتها المحافظة ضمن خطة الدولة للتصدي للموجة الثانية لجائحة كورونا، مع التأكيد على أهمية الدور الكبير للأطقم الطبية في مختلف مستشفيات العزل على مستوى المحافظة، وهو ما شدد عليه محافظ الجيزة في بداية اللقاء و نقل رساله شكر وتقدير من مواطني وقيادات الجيزة  لكافة الأطقم الطبية والتمريض لما بذلوه من جهد خلال الموجه الأولى لجائحة كورونا .


وخلال الإجتماع أكد محافظ الجيزة على تقديم كافة الدعم للمنظومة الطبية ومعاونتهم في التصدي للموجة الثانية مشيرًا ان المرحلة المقبلة شديدة الخطورة  خاصة شهرى يناير وفبراير مشددا على تحقيق أقصى درجات الانضباط بين الاطقم الطبية والتمريض وعدم التقصير واستكمال مسيرة العطاء.


الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مديري مستشفيات العزل بالمحافظة حضره اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية وممثلى قطاعات التأمين الصحى والاسعاف والطب الوقائي.


 للنهوض بالقطاع الصحي في محافظة الجيزة في ظل تلك الجائحة أعلن محافظ الجيزة، أنه تم تخصيص 152 مليون جنيه كمساهمة من البنك المركزى لمحافظة الجيزة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات العاجلة للمنظومة الطبية وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصحة .


كما أعلن محافظ الجيزة عن قيام مديرية الشئون الصحية بتخصيص 3 مراكز صحية كمرحلة أولى لتلقى لقاحات فيروس كورونا فور البدء في حملات التطعيم فى حالة زيادة الاعداد وهى مكتب صحه ميت عقبة بالعجوزة والبراجيل بأوسيم و الاخصاص بالصف.


ووجه المحافظ  مديري مستشفيات العزل بضرورة بذل اقصي جهد على مدار الساعة واختيار نواب لهم علي درجه كبيرة من الكفاءة والتفاني وذلك لضمان انتظام العمل في ظل تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تقديم جميع الخدمات العلاجية للاطقم الطبية المصابة والمتابعة الدائمة لها .


ووجه المحافظ باستقبال كافه المواطنين دون تفضيل أو مجاملة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجميع وتحقيق الاستغلال الجيد  لأسرة الرعاية المركزة وان تكون للحالات شديدة الخطورة مع التأكيد على عدم تحويل أى مريض إلا بعد التنسيق مع غرفة طوارئ المديرية ، مشددا على متابعة تدفق دفعات الاوكسجين من الشركات الموردة بشكل دوري ودائم .


واطلع المحافظ على الاستعدادات والتجهيزات من مديري مستشفات العزل والمعوقات التي تواجهم مشيرًا أنه سيتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات أضافية الي جانب دعم المستشفيات التي بحاجه الي عناصر بشرية أو اي إحتياجات اضافية لأجهزة التنفس الصناعي مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع المجتمع المدنى لزيادة التعاون خلال المرحلة الحالية لتضافر جهود الجميع بما يكفل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين .


وفي نفس الاطار وجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء  والمراكز وغرفة العمليات والمجتمع المدنى بنشر التوعية لدي المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد مشددا علي تفعيل قرار رئيس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء و تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة و غلق مراكز الدروس الخصوصية ومنع إقامة الاسواق العشوائية والتشديد على الالتزام بإرتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة  والمصالح الحكومية.


وفي الشرقية، شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشآت الصناعية وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كافة المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهة إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة الجميع. 


وكلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دوريه للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجاريه وقاعات الافراح للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الاجراءات القانونيه حيال غير الملتزمين حرصا علي سلامه المواطنين من الاصابه بفيروس كورونا وخاصه مع زياده اعداد الاصابات بالفيروس خلال الفتره الحالية.

اقرأ ايضا:

وتنفيذًا لتعليمات المحافظ ، قامت رئاسه مركز ومدينة بلبيس بتعقيم وتطهير ( ديوان عام الوحدة المحلية بالعدلية/ديوان عام الوحدة المحلية بالبلاشون/مجمع المدارس بالبلاشون/ ديوان عام مجلس مدينة بلبيس/ مدرسه البلاشون الابتدائيه ( المجمع)/ مدرسة قرملة الابتدائية / المدرسة الابتدائية المشتركة بميت حمل/ مدرسه الشهيد احمد العرايشي الاعدادية المشتركة/ ديوان عام الوحدة المحلية اولاد سيف / ومبنى جمعية الهلال الأحمر / ومدرسة الحاج احمد جادالله الابتدائية بأولاد سيف/ ومدرسة اولاد سيف الابتدائية ١/ مبني الوحدة المحليه كفر ايوب ) وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وحفاظا علي صحة وسلامة المواطنين.

كما قامت رئاسة حى أول الزقازيق بحملة لرش وتطهير وتعقيم شارع حلقة السمك وشارع البوسطه وشارع مولد النبي ومنطقة المنتزه وشارع مركز وقسم اول الشرطة والمركز التكنولوجي و مبنى رئاسة حى اول ومدرسة الزقازيق الثانوية بنين وسويقه شارع المعلمين بالحسنية وحلقة السمك وشارع البوسطة وشارع مولد النبي والمنتزه وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة لمجابهة فيروس كورونا وحفاظا علي صحه وسلامه المواطنين.


وفي القليوبية،  الأجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.


وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث تابع أعمال التطوير بها موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع المقبل وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سريرا. 

كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات الكورونا، مؤكدة أن طاقة المستشفى 114 سريرا، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا.

من جانبه وجه محافظ القليوبية خلال الجولة بزيادة عدد أسرة العناية المركزة بالمستشفى لاستقبال جميع الحالات ورفع المعاناة عن المرضى.

واختتم المحافظ جولته بتفقد أعمال التطوير بمستشفى كفر شكر المركزي لمتابعة اللمسات النهائية قبيل بدء التشغيل التجريبي للمستشفى خلال الأيام القليلة القادمة مؤكدا أن المستشفى ستكون إضافة حقيقية لمنظومة الصحة في المحافظة وصرح طبي عظيم يقدم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين.

وقال الهجان إن المستشفى سيتم تجهيزها بأفضل الأجهزة الطبية وستكون وفق أحدث كود عالمي للصحة، كما أنها ستكون بطاقة استيعابية 230 سرير و14 سرير عناية مركزة، كما ستضم كافة التخصصات الطبية وكافة الأجهزة الطبية الحديثة وأجهزة الأشعة الحديثة.

وكان محافظ القليوبية قد عقد إجتماعا مع غرفة عمليات المحافظة لمتابعة تفعيل خط ساخن بالمحافظة لتلقي الشكاوى الخاصة بجائحة كورونا والعمل على مدار الـ 24 ساعة والتى تضم فى عضويتها ممثل عن وكيل وزارة الصحة والتضامن الاجتماعى والاسعاف ومستشفى بنها التعليمى وبنها الجامعي وقليوب التخصصى والتامين الصحى ومدير ادارة ازمات المحافظة.

ووجه المحافظ بضرورة بإعداد تقرير بحصر أعداد الأطباء والتمريض بكل مستشفى والوقوف على الوضع الحالي للأرصدة من الأدوية. والمستلزمات الوقائية وتفعيل دور اللجان المسئولة عن متابعة وتنفيذ العزل للحالات المشتبهة والمخالطة، مشددا على ضرورة تعقيم وتطهير كل المباني الحكومية وارتداء الكمامات للعاملين والمواطنين المترددين على المصالح الحكومية.

وأكد المحافظ على استمرار مستشفيات العزل (مستشفى قها المركزى- مستشفى حميات بنها- حميات طوخ- 23 يوليو) في استقبال الحالات الطارئة وتقديم الخدمات الطبية اللازمة لهم مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة المواطنين والأطقم الطبية وكافة العاملين بالمنظومة الصحية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

يعمل 24 ساعة.. محافظ القليوبية: خط ساخن بمديرية الصحة لتلقي شكاوى كورونا

محافظ القليوبية: استقبلنا 214 ألف طلب تصالح وتحصيل 1.2 مليار جنيه بمخالفات البناء

محافظ الجيزة يعقد اجتماعاً طارئاً مع مدير المستشفيات الحكومية بالمحافظة

تكثيف حملات التطهير وخطة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد بـ القليوبية

وفاة وإصابة طبيبين بسبب كورونا فى القليوبية

3 مراكز لتوزيع اللقاح.. كيف استعدت الجيزة للتصدي لموجة كورونا

ترشيحاتنا

قرار جمهوري بفض دور الانعقاد السادس لمجلس النواب

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

بعد ولادته بـ4 أعوام.. أب وأم يكتشفان مفاجأة عن اسم طفلهما الوحيد

جدل وتساؤلات عن ارتباطهما..القصة الكاملة لـ هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين

الطماطم بـ8 جنيهات| أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الاثنين 28-12-2020

البرنامج على قناة عربية.. سر عدم اهتمام رامز جلال بتهديد نقابة الإعلاميين

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور