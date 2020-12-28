المحافظات تستعد لمواجهة كورونا.. الجيزة تعلن عن 3 مراكز لتلقى اللقاح.. تطوير مستشفى بنها التعليمي لاستقبال المصابين .. وتكثيف اعمال التطهير والتعقيم في الشرقية

* 152 مليون دعم للصحة بالجيزة

* تشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي في الشرقية





مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا بعد بدء الموجة الثانية للفيروس، وتشديد الدولة على تطبيق الإجراءات الاحترازية، تستعد المحافظات لمواجهة فيروس كورونا بحملات رش وتعقيم وتطهير المنشات العامة واتخاذ اجراءات للحد من انتشار الفيروس.





عقدت محافظة الجيزة، اجتماعا طارئا مع مديرى المستشفيات الحكومية بالإضافة الى المستشفيات التى تقدم خدمة الفرز والعزل بالمحافظة لبحث سبل التعامل مع تحديات الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، بحضور اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، ومديري المستشفيات الحكومية على مستوى المحافظة.





اللقاء الذي ترأسه محافظ الجيزة، أسفر عن العديد من القرارت الهامة والتي اتخذتها المحافظة ضمن خطة الدولة للتصدي للموجة الثانية لجائحة كورونا، مع التأكيد على أهمية الدور الكبير للأطقم الطبية في مختلف مستشفيات العزل على مستوى المحافظة، وهو ما شدد عليه محافظ الجيزة في بداية اللقاء و نقل رساله شكر وتقدير من مواطني وقيادات الجيزة لكافة الأطقم الطبية والتمريض لما بذلوه من جهد خلال الموجه الأولى لجائحة كورونا .





وخلال الإجتماع أكد محافظ الجيزة على تقديم كافة الدعم للمنظومة الطبية ومعاونتهم في التصدي للموجة الثانية مشيرًا ان المرحلة المقبلة شديدة الخطورة خاصة شهرى يناير وفبراير مشددا على تحقيق أقصى درجات الانضباط بين الاطقم الطبية والتمريض وعدم التقصير واستكمال مسيرة العطاء.





الاجتماع الذي عقده المحافظ مع مديري مستشفيات العزل بالمحافظة حضره اللواء علاء بدران السكرتير العام للمحافظة والدكتور محمد منصور مدير مديرية الشئون الصحية وممثلى قطاعات التأمين الصحى والاسعاف والطب الوقائي.





للنهوض بالقطاع الصحي في محافظة الجيزة في ظل تلك الجائحة أعلن محافظ الجيزة، أنه تم تخصيص 152 مليون جنيه كمساهمة من البنك المركزى لمحافظة الجيزة لرفع كفاءة البنية الأساسية وتوفير الأجهزة الطبية والمستلزمات العاجلة للمنظومة الطبية وذلك من خلال التنسيق مع وزارة الصحة .





كما أعلن محافظ الجيزة عن قيام مديرية الشئون الصحية بتخصيص 3 مراكز صحية كمرحلة أولى لتلقى لقاحات فيروس كورونا فور البدء في حملات التطعيم فى حالة زيادة الاعداد وهى مكتب صحه ميت عقبة بالعجوزة والبراجيل بأوسيم و الاخصاص بالصف.





ووجه المحافظ مديري مستشفيات العزل بضرورة بذل اقصي جهد على مدار الساعة واختيار نواب لهم علي درجه كبيرة من الكفاءة والتفاني وذلك لضمان انتظام العمل في ظل تزايد اعداد الإصابات بفيروس كورونا مع تقديم جميع الخدمات العلاجية للاطقم الطبية المصابة والمتابعة الدائمة لها .





ووجه المحافظ باستقبال كافه المواطنين دون تفضيل أو مجاملة وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للجميع وتحقيق الاستغلال الجيد لأسرة الرعاية المركزة وان تكون للحالات شديدة الخطورة مع التأكيد على عدم تحويل أى مريض إلا بعد التنسيق مع غرفة طوارئ المديرية ، مشددا على متابعة تدفق دفعات الاوكسجين من الشركات الموردة بشكل دوري ودائم .





واطلع المحافظ على الاستعدادات والتجهيزات من مديري مستشفات العزل والمعوقات التي تواجهم مشيرًا أنه سيتم توفير الأدوية والمستلزمات الطبية بكميات أضافية الي جانب دعم المستشفيات التي بحاجه الي عناصر بشرية أو اي إحتياجات اضافية لأجهزة التنفس الصناعي مشددا على ضرورة التنسيق الكامل مع المجتمع المدنى لزيادة التعاون خلال المرحلة الحالية لتضافر جهود الجميع بما يكفل تقديم خدمات طبية أفضل للمواطنين .





وفي نفس الاطار وجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز وغرفة العمليات والمجتمع المدنى بنشر التوعية لدي المواطنين بأهمية ارتداء الكمامات وتحقيق التباعد مشددا علي تفعيل قرار رئيس الوزراء بإغلاق دور المناسبات وحظر إقامة سرادقات العزاء و تجمعات الأفراح في القاعات المغلقة و غلق مراكز الدروس الخصوصية ومنع إقامة الاسواق العشوائية والتشديد على الالتزام بإرتداء الكمامات بوسائل المواصلات العامة والمصالح الحكومية.



