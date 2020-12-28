شاهد.. توزيع كمامات على المواطنين في مواقف الخصوص

وزعت الأجهزة التنفيذية بمجلس مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية كمامات على المواطنين في المواقف العمومية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد.









وبحسب بيان، الاثنين، جاء ذلك في اطار توجيهات اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، والذي أمر بتكثيف الحملات على مواقف السيارات، والتأكيد على ضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا التي وضعتها الدولة حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.





وشدد المحافظ على ضرورة تعقيم سيارات الأجرة قبل تحركها من المواقف، وبعد نزول الركاب لعدم تعرض السائقين لسحب رخصة القيادة وإيقاف خطوط السير وتوقيع الغرامة المالية الفورية عليهم في حالة المخالفة.





من ناحية اخرى شنت الأجهزة التنفيذية بحي شرق وغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية حملة على المقاهي والمحال المخالفة، لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية ضد فيروس كورونا.





وقال الدكتور بكر عبد المنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة أنه تم مصادرة 80 شيشة من عدة مقاه لمخالفتهم لقوانين الحظر بمنطقة المرجوشي وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.





كما تمكنت الأجهزة التنفيذية بحي غرب شبرا الخيمة برئاسة اللواء سامي علام، رئيس الحي، من مصادرة 100 شيشة بعدد من المقاهي التابعة للحي وذلك لمخالفتهم قرار الغلق والإجراءات الوقائية ضد كورونا وتأتي تلك الحملات بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية على مدار يومين.





من ناحية أخرى أهاب محافظ القليوبية بأصحاب المحلات والمقاهي والورش بالالتزام بمواعيد الفتح والغلق الجديدة تجنبا للوقوع تحت طائلة القانون مؤكدا أهمية الابتعاد عن التجمعات خاصةً الأماكن المغلقة حرصا على صحة المواطنين في ظل عودة انتشار الوباء.





فى سياق متصل اجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية لعدد من مستشفيات المحافظة بمدن بنها وكفر شكر لدفع الأعمال بها ومتابعة جاهزيتها لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.





وبدأ المحافظ جولته بتفقد مستشفى حميات بنها، حيث تابع أعمال التطوير بها موجها بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير وإعادة تشغيل غرفة العناية المركزة خلال الأسبوع المقبل وزيادة عدد الأسرة بها إلى 25 سريرًا.





كما تفقد المحافظ أعمال تطوير مستشفى بنها التعليمي واستمع الهجان من الدكتورة أمنية محمود مدير مستشفى بنها التعليمي عن إمكانية استعدادات المستشفى في استقبال حالات كورونا، مؤكدة أن طاقة المستشفى 114 سريرًا، كل سرير مجهز بجهاز أكسجين ويوجد أيضًا 16 سرير عناية مجهزين لاستقبال حالات كورونا.