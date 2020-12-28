والدتها تنازلت.. بدء التحقيق مع المتهمة بتعذيب طفلة الحضانة وحرقها بسمنود

باشر المحامي العام لنيابات شرق طنطا الكلية بمحافظة الغربية المستشار عماد سالم توجيهاته الي رئيس نيابه مركز سمنود بفتح تحقيق عاجل في واقعه التعدي علي طفلة حدث لم يتجاوز عمرها 4 سنوات وتعذيبها علي أيدي معلمة حضانة وحرقها بواسطه سكين لتبولها اللاارادي.



كما أمر المحامي العام في تعليماته بسماع أقوال المتهمه فيما نسب إليها من إتهامات واقوال والده الطفلة وجيرانها وإتخاذ كافه الاجراءات القانونيه حيال الواقعة.





وكانت الاجهزه الأمنيه بالغربية نجحت في القاء القبض علي معلمه متهمه بتعذيب الطفله "حنين" والمعروفه إعلاميا بطفله التعذيب بحضانه بعدما تعرضت للحرق بواسطه سكين بكي يديها بدعوي تبولها اللاارادي بحضانه داخل منزل سكني بقرية ميت عساس بمركز سمنود .





قالت والدة الطفلة حنين رشاد والمعروفة إعلاميًا بطفلة تعذيب الحضانة أنها تنازلت عن البلاغ المقدم ضد معلمة الحضانه مراعاة للحالة الانسانية للمعلمة حيث أنها في الشهور الأولى من الحمل ومريضة سكر وتدخل كبار عائلات القرية والاهالي والمشايخ.





وتعود أحداث الواقعه حينما تلقي اللواء هاتي مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من العميد أحمد العيدروسي مأمور مركز سمنود يفيد بورود بلاغ من "نجلاء .م" والده الطفله "حنين" تتهم المدعوه" هبه.ا" 34 سنه معلمه حضانه بحرق وتعذيب ابنتها بصوره وحشيه .





تم تكوين فريق بحث جنائي تحت إشراف العقيد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي سمنود والمحلة والرائدين سامح عمران وأحمد بهاء مفتشا مباحث مركز سمنود وبتقنين الاجراءات الأمنيه تم ضبط المتهمه واقتياده الي ديوان مركز شرطه سمنود.





وكان الفيديو تم تداوله على مواقع التواصل ظهرت فيه الطفلة تروى الواقعة التي حدثت ىبسبب تبولها لا اراديا اوائل الأسبوع الماضي وهو ما أصاب اسر وعائلات القرية بحالة من الحزن والغضب.





وقالت الطفلة "حنين رشاد متولي" فى مقطع الفيديو، إن مدرسة الحضانة وتدعى " ه. ال " عاقبتها بلسعها على يديها باستخدام سكين ساخن، بسبب تبولها على نفسها أثناء الحصة، وهو ما تسبب فى حدوث حروق فى اليد اليمنى واليسرى .





أوضحت والدة الطفلة ان أفراد الأسرة لجأت إلى تصوير الفيديو من أجل توثيق الواقعة حفاظا على حق ابنتهم لما تعرضت له من تعذيب فادح وتعدي صارخ غير إنساني.





من ناحية أخرى وجه محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي المحاسبة أماني النادي وكيل التضامن بالغربية بتكليف لجنه من إداره الدفاع عن حقوق الطفل وفتح تحقيق عاجل في واقعة التعدي علي الطفلة ومحاسبة العاملين داخل الحضانة قانونيا .