برلماني يطالب بصندوق كوارث لحل مشاكل تراكم ديون الفلاحين





قال النائب على احمد علي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري عن محافظة كفر الشيخ دائرة سيدي سالم ان حل مشكلات الفلاح في مقدمة اولوياته خلال المرحلة المقبلة.





وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان العائد المادي من الزراعة لا يكفي الفلاح و هو ما يتسبب في تراكم الديون عليه و ينتهي الى حجوزات على الفلاح بسبب ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج.





واقترح على احمد علي عضو مجلس النواب تأسيس صندوق كوارث لمواجهة المشكلات التي قد يتعرض لها الفلاحين مستقبلا.





وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.





كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.





ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.





وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة 3 أيام من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.