ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب بصندوق كوارث لحل مشاكل تراكم ديون الفلاحين

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:12 م
الفلاح
الفلاح
Advertisements
فريدة محمد

قال النائب على احمد علي عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري عن محافظة كفر الشيخ دائرة سيدي سالم ان حل مشكلات الفلاح في مقدمة اولوياته خلال المرحلة المقبلة.

وأشار عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان العائد المادي من الزراعة لا يكفي الفلاح و هو ما يتسبب في تراكم الديون عليه و ينتهي الى حجوزات على الفلاح بسبب ارتفاع اسعار مستلزمات الانتاج.

واقترح على احمد علي عضو مجلس النواب تأسيس صندوق كوارث لمواجهة المشكلات التي قد يتعرض لها الفلاحين مستقبلا.

وأعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم اليوم الاثنين استقبال نواب (10) محافظات هي ( بورسعيد، الاسماعيلية ، السويس ، الشرقية ،الدقهلية ،دمياط ،الغربية ،المنوفية ، البحيرة ،كفر الشيخ ) بإجمالي عدد 108 نائبا.

كما أعلنت الأمانة العامة لمجلس النواب أنه سيتم غدا الثلاثاء 29 ديسمبر إستقبال نواب (12) محافظة هي: ( الفيوم، بني سويف، المنيا ،اسيوط ، سوهاج ،قنا ، الاقصر ، اسوان ، الوادي الجديد ، البحر الأحمر، شمال و جنوب سيناء ) بإجمالي عدد 86 نائبا.

ودعت الأمانة العامة النواب المعنيين للحضور بالبهو الفرعوني للمجلس في اليوم المحدد وذلك لاستلام بطاقات العضوية والحقائب البرلمانية، وكذلك الصالون الخاص بقاعة 25 يناير لاجراء اللقاءات التليفزيونية والصحفية اللازمة لمن يرغب النواب.

وكان قد شهد مجلس النواب أمس الأحد، حفل استقبال أعضاء مجلس النواب المنتخبين بالنظام الفردى  لاستخراج كارنيهات العضوية والتى تستمر لمدة  3 أيام  من (5) محافظات هي( القاهرة، الجيزة، القليوبية، الإسكندرية، مرسى مطروح ) بإجمالي عدد 90 نائبا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية..غدا

مجلس النواب يستقبل الأعضاء الجدد لاستلام كارنيهات العضوية.. اليوم

لاستخراج الكارنيهات.. البهو الفرعوني بمجلس النواب يتزين لاستقبال الأعضاء الجدد غدا

حتى الآن.. النائبة فاطمة سليم الأصغر سنا في برلمان 2021

برلماني يكشف أجندة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين تحت قبة البرلمان

برلمانية: التنوع تحت قبة البرلمان يعبر عن سياسة بمفهوم جديد

ترشيحاتنا

شوبير: رمضان صبحي تايه في الملعب من غير علي معلول

سعر ومواصفات فيات 500 X موديل 2021 في السوق المصري

شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

جدل وتساؤلات عن ارتباطهما..القصة الكاملة لـ هنا شيحة وابن شقيق الهام شاهين

لـ المصريين بالسعودية.. مصر للطيران تسير رحلات من المملكة إلى القاهرة بدءًا من الغد

11 يناير .. نظر استئناف الحكم الصادر ضد طفل المرور وأصدقائه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور

سعر سيتروين 2021 Citroen c3 aircross في مصر بتحديث اليوم.. صور