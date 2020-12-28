شوبير يواصل هجومه على هاني أبو ريدة: نرفع لك القبعة

واصل الإعلامي أحمد شوبير، هجومه على المهندس هاني أبو ريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم السابق.

وقال شوبير عبر برنامجه الإذاعي عبر "أون سبورت": "اجتمع بالأمس في اتحاد الكرة كل من، أحمد مجاهد ومجدي عبد الغني، وخالد لطيف، برعاية المهندس هاني أبو ريدة، وحطوا خطة الانتخابات المقبلة، وشالوا بند الثماني سنوات وعملوا اللائحة 96 نادي دي اللي هينتخبوا على أساسها".





وتابع: "انتخابات اتحاد الكرة نهائيًا هتتعمل.. وهقولكم من دلوقتي خالد لطيف، مجدي عبدالغني، محمد أبو الوفا، عصام عبد الفتاح، ثروت سويلم، ودينا الرفاعي، سيكونوا أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة المقبل مؤكد بنسبة 100%، وفي منصب الرئاسة هاني أبوريدة، ومنصب النائب محجوز لمحمود الشامي طبعا، وأبرز الوجوه الجديدة سماح عمار، إيهاب الكومي، وأحمد إبراهيم مجاهد، وسمير موسى".





وأضاف: "أحمد مجاهد بقى متفرقش معه عضو مش عضو، هو الرئيس الفعلي للاتحاد المصري لكرة القدم، معلش محدش يزعل مني يعني هو اللي بيدير اتحاد الكرة في وجود هاني، وفي عدم وجود هاني، حتى في فترة عمرو الجنايني أحمد مجاهد هو الذي يدير اتحاد الكرة بالكامل من أول رجل الأمن لحد رأس المسابقة بتاعت الدوري لعام لحد المنتخبات الوطنية كل حاجة في يده هو فقط فقط لا غير".





وواصل: "هاني أبو ريدة هو رئيس اتحاد الكرة، هو الشكل، هو البرستيج فقط لا غير، معرفش مين هيترشح ضده حتى هذه اللحظة، وتم التأكيد على منع الإعلاميين من خوض الانتخابات، وتم الاستقرار على فتح باب الترشح في الاسبوع الأول من يناير".





وأكمل: "الجميل كمان عشان ازيدكم من الشعر بيت، أحمد مجاهد رئيس اللجنة التي ستستقبل أوراق المرشحين كمان".





وأكد: "سيتم فتح باب الانتخابات في الأيام القليلة المقبلة، على أن تقام الانتخابات 30 أو 31 يناير المقبل".



