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محافظات

أوقاف سوهاج: قصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة و الجمعة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:24 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني
أصدرت مديرية الأوقاف بمحافظة سوهاج برئاسة الشيخ علي طيفور، بيانًا كلفت فيه أئمة المساجد، بعدم فتح دورات المياه تحت أي ظرف، وضرورة التأكيد على المُصلين بالإلتزام بجميع إجراءات التباعد الجسدي داخل المسجد وارتداء الكمامة.

يأتي ذلك لمنع تفشي الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد بين صفوف المُصلين.

وجاء نص البيان:"ننبه بشدة على عدم إقامة أي دروس أو مقارئ أو أية مناسبات اجتماعية كعقد قران أو عزاء أو خلافه بالمساجد أو ملحقاتها، وقصر العمل بالمساجد على إقامة الصلاة وصلاة الجمعة وبذات الضوابط والإجراءات الاحترازية وفق التعليمات، مع تكليف العاملين بالمسجد بعمل محضر رسمي لأي دار مناسبات مجاورة للمسجد وتتبع أي جهة تقيم عزاء أو عقد قران أو خلافه دفعًا لأي لبس يتصل بكونها تابعة للمسجد حتى لا يكون تصرفها محسوبا على المسجد".


ومن الجدير بالذكر أن "أوقاف سوهاج" قد أعلنت أنه تم التنبيه على جميع العاملين في المساجد بأوقاف سوهاج بتكثيف حملات النظافة والتطهير بالمساجد عقب عودة الصلاة في المساجد الكبرى، كإجراءا احترازي للوقاية من خطر انتشار فيروس كورونا المُستجد.

وفي السياق ذاته جرى التشديد على المفتشين ورؤساء الأقسام والأئمة والخطباء بالمتابعة، وتوضيح كافة الإجراءات التي يجب اتباعها في الصلاة بالمساجد للمواطنين حرصا على صحة وسلامة المواطنين.
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