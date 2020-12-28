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حوادث

لتعاطيهم الترامادول والحشيش.. إحالة معلمين بمدرسة في الشرقية للمحكمة التأديبية

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:32 م
النيابة الإدارية
النيابة الإدارية
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محمد الطحاوي

قررت النيابة الإدارية بلبيس بمحافظة الشرقية، إحالة معلمين بمدرسة مشتول السوق الثانوية الصناعية، الي المحكمة التأديبية وذلك لثبوت تعاطيهم المواد المخدرة وإخلالهم بكرامة عملهم وذلك فى القضية رقم 705 لسنة 2020 نيابة بلبيس الإدراية.

 

حيث قررت النيابة الإدارية أحالة كلا من " ي س " و" أ م" معلمين الي المحكمة التأديبية وحصر دعاوى 506،بعد ثبوت تعاطيهما مادة الترامادول ومخدر الحشيش، بعد إجراء التحاليل لهما.

 

وعلي جانب أخر فقد عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، راعى غنم بالسجن المشدد  10 سنوات، و3 سنوت للمتهم الثانى كونه طفلا، لسرقتهم سيارة صاحب شركة كرتون بالإكراه بمدينة العاشر من رمضان.

 

تعود أحداث  الواقعة عندما تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا من مأمور قسم أول العاشر من رمضان، يفيد ورود بلاغا من " حسن م" 37 سنة صاحب شركة لصناعة الكرتون، يفيد انه أثناء قيادتة بسيارته الخاصة أعترض متهمين طريقه  مشهرين سلاح نارى  بندقية آلية بحوزة أحدهما وأنزلاه من سيارته وأستوليا عليها وهاتفه المحمول.

 

وتوصلت التحريات إلي قيام " جهاد س" 18 سنة راعى غنم، و" عبد الرحمن م " 16 سنة راعى غنم، بإرتكاب الواقعة،  وبعرضهما على النيابة العامة  قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الزقازيق محبوسين علي ذمة القضية رقم  1755 لسنة 2020 جنايات قسم أول العاشر من رمضان والتي أصدرت حكمها المتقدم.

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