دار الإفتاء: نعمل على منع انتشار أى ظواهر سلبية لا تتناسب مع القيم الدينية

وأضاف "علام" خلال المؤتمر الصحفى اليوم، أن من أهم ما قامت به دار الإفتاء المصرية فى هذا الصدد بجانب إصدار فتاوى الفقهية أنها تابعت التغيرات المجتمعية والأسرية التى تناسب القيم الأخلاقية بسبب وباء كورونا، موضحا أن الدار قامت بإصدار البيانات المصورة والمكتوبة حتى يتم تصحيح المفاهيم والعمل على منع إنتشار أى ظواهر سلبية لا تتناسب مع القيم الدينية.





وتابع أن دار الإفتاء قامت بالتصدى للكم الهائل على الشائعات والأكاذيب المغرضة، والتى أصدرتها الجماعات الإرهابية مستغلة أزمة كورونا حتى تثير الرعب والفزع فى قلوب المصريين.



