للمرأة المعيلة.. تعرفي على كيفية تمويل مشروعك الصغير من صندوق التنمية المحلية

تقدم وزارة التنمية المحلية، قروضا ميسرة للشباب، من خلال صندوق الوزارة بفائدة لا تتعدى 6%، لتنفيذ مشروعاتهم الصغيرة والمتناهية الصغر، فى إطار خطة الدولة للحد من البطالة وتشجيع الشباب على العمل.





والهدف من إنشاء الصندوق هو، مواجهة المتطلبات والحاجة المتزايدة للمواطنين في مختلف القري وذلك من خلال تذليل العقبات والتحديات التي من شأنها إحداث حالة من التعثر ببداية إنطلاق مشروعاتهم بما يسهم في تخفيف عن الأعباء عن عاتقهم وذلك في إطار تنمية المجتمع الريفي وتوفير فرص عمل للشباب والنساء.

و يحق للمرأة المعيلة التقديم للحصول على القرض إذا توافرت الشروط التي وضعها الصندوق للمقترضين وتشتمل على مشاركة المقترضين في تحمل جزء من تكلفة المشروعات الممولة من خلاله وذلك بالنسبة للقروض التي تزيد عن 3 آلاف جنيه، وذلك لدعم وترسيخ مبدأ المشاركة الإجتماعية لتنمية الإقتصاد الريفي .





ويستعرض "صدي البلد" في عدة نقاط الشروط اللازم توافرها بالمرأة المعيلة للحصول علي قرض من صندوق التنمية المحلية .

1 .أن تحمل المقترضة الجنسية المصرية.

2. ألا يقل السن عن 21 عامًا عند المنح، ولا يزيد على 60 عامًا في تاريخ استحقاق القرض.

3. معرفة القراءة والكتابة بالنسبة للمقترضة والضامنة.

4. أن تكون العميلة كاملة الأهلية وحسنة

السير والسلوك.

5. وجود ضامن من الدرجة الأولى، ويستثنى من ذلك الشرط في حالة وجود كفالة تضامنية بين السيدات القائمات على مشروع واحد.

6. أن يكون الغرض من طلب القرض تمويل مشروع متناهي الصغر قائم أو إنشاء مشروع جديد.

7. أن يتم التوقيع على مستندات الحصول على القرض بمعرفة المقترضة والضامن.

8. أن يقع المشروع في نطاق الحدود الجغرافية لأقرب وحدة تابعة للبنك.

9. وجود مساهمة ذاتية للعميلة لا تقل عن 10% وفقًا للدراسة المبسطة من قبل الوحدة المانحة عن المشروع .

أما الأوراق المطلوبة للتقديم علي قرض من صندوق التنمية المحلية وهى كالآتى:

- استمارة طلب القرض حسب النموذج المعتمد من الصندوق





- صورة من بطاقة الرقم القومي للمقترض -ضامنيه



- موقف التجنيد للرجل حتى 30 عاما

ويشترط الصندوق عدة اشتراطات:

- لا يقل طالب القرض عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما





- ألا يكون من العاملين بالوحدات المحلية

- محضر معاينة لمكان المشروع

- إقرار معتمد من الوحدة المحلية بان المعتمد لم يتقدموا بطلب قرض أو أحد أفراد أسرته تحت السداد





- إقرار من الضامن بالخصم من المرتب معتمد.





كما يسمح الصندوق للمقترضين الذين سبق لهم الحصول على قرض من الصندوق، وانتظموا فى السداد حتى نهايته بالحصول على قرض آخر للتوسع فى المشروع، لإضافة طاقة إنتاجية جديدة، وإتاحة المزيد من فرص العمل بتكلفة منخفضة تبلغ 4% سنويًا.

