للتعرف على الخطط المستقبلية.. محافظ أسيوط يلتقي بأعضاء نواب مجلسي النواب والشيوخ الجدد

عقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط اللقاء الأول بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد بديوان عام المحافظة للتعارف بالمجلس التنفيذي للمحافظة والتعرف على خطط المحافظة المستقبلية ووضع أسس التعاون والتواصل فيما بينهم خلال الفترة القادم.





جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء دكتور حسين الجندي سكرتير عام المحافظة والمهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد للمحافظة وجميع رؤساء مراكز ومدن وأحياء المحافظة في إطار التنسيق والتكامل بين أعضاء الجهاز التنفيذي وأعضاء البرلمان للارتقاء بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين.





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وقدم محافظ أسيوط التهنئة لأعضاء مجلسي النواب والشيوخ الجدد متمنيًا لهم التوفيق خلال المرحلة المقبلة من أجل تحقيق صالح مواطني المحافظة وتحسين الخدمات المقدمة لهم إعلاءًا للمصلحة العامة





كما توجه المحافظ بالتحية لأعضاء مجلس النواب السابقين على ما بذلوه من جهود خلال الدورة البرلمانية السابقة مؤكدًا أن الجميع يعمل لصالح المواطنين وحل مشاكلهم وتلبية مطالبهم واستكمال المشروعات التنموية بالمحافظة مثمنَا دورهم الفعال وحرص المحافظة على فتح باب التواصل والتعاون معهم لتقديم كافة الخدمات للمواطن الأسيوطي.





واستعرض المحافظ - خلال اللقاء - بعض الملفات الهامة للمحافظة والخطط المستقبلية والأعمال التي تتم على أرض الواقع والمشروعات التنموية والخدمية بقطاعات الطرق والرصف ومياه الشرب والصرف الصحي والصحة والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والشباب والرياضة ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" إضافة للاهتمام بالمناطق الأكثر احتياجًا والأسر الأولى بالرعاية.





وأضاف محافظ أسيوط أن التحديات الحالية تتطلب التنسيق والتكاتف بين الجناحين التنفيذى والشعبي لاستكمال المشروعات المتعثرة وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات التنموية بالمحافظة وتفعيل المشاركة المجتمعية في المشروعات والمبادرات التنموية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين إعلاءًا للمصلحة العامة تنفيذًا لبرامج التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وأرسى دعائمها منذ 6 سنوات على النحو الذي يلبي تطلعات وطموحات المواطنين لافتا أن المحافظة على استعداد دائم لتقديم كافة أوجه الدعم لمواصلة مسيرة الخير والانتماء للوطن.





وأكد اللواء عصام سعد على أن مكتبه مفتوح للجميع لخدمة أبناء المحافظة لافتًا إلى ضرورة التنسيق مع أعضاء المجلسين لتنفيذ جولات ميدانية مشتركة بالقرى والمراكز لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين ودراسة الاحتياجات وتذليل العقبات فضلا عن عقد اجتماعات دورية معهم بحضور رؤساء المراكز ووكلاء الوزارات والجهات المعنية لعرض احتياجات ومطالب المواطنين وإيجاد الحلول المناسبة لبعض الملفات التي تحتاج للدعم والتحفيز بكافة القطاعات وتحديد القضايا الهامة والملحة للمحافظة لتكون من ضمنن أولوياتهم.



