برلماني: مبادرة "حياة كريمة " تعكس دور القيادة السياسية المحوري

أشاد النائب حسن السيد عضو لجنة الاقتصاد بالبرلمان، بجهود الحكومة فى إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة"حياة كريمة"، مؤكدًا على أن اهتمام الرئيس السيسي بإطلاق المرحلة الثانية من هذه المبادرة ، إلى جانب الاهتمام بالمواطن المصري ، امتداد لاهتمامه بتطوير العشوائيات، وخير دليل على أن الأمور تسير وفق رؤية استراتيجية، مشيرًا إلى أنه فى نفس الوقت يتم توفير اعتمادات مالية ضخمة فى سبيل تطوير هذه المناطق التي تعد موروثا ثقيلا من العقود السابقة ، حملت القيادة السياسية على عاتقها مهمة الإصلاح بخطوات جادة، وضمان حياة كريمة للمواطن المصري.









وأكد عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن ملف تطوير العشوائيات ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، يعد من الملفات التي أحرزت فيها الدولة المصرية خطوات جادة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيرا إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت تحول أماكن كانت تمثل خطورة شديدة على المواطنين إلى مساكن راقية تتناسب مع كرامة المواطن المصري.









وأشار" السيد" فى تصريحات خاصة لـ" صدى البلد" إلى أن مبادرة " حياة كريمة " تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، إلى جانب تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.









وتابع فى تصريحاته قائلاً:" قامت وزارة التضامن بإنشاء عدد من التجمعات لتفعيل المشروعات الصغيرة، والتي تحقق الفائدة للشباب المصري، وذلك من خلال توفير فرص عمل له ، لاستغلال طاقاتهم المهدرة.









وأضاف : "ما تم إنجازه في مدة حكم الرئيس السيسي، للمناطق العشوائية لم يحدث من قبل، وهو ما يثبت اهتمام الرئيس السيسي بتوفير حياة كريمة وآدمية لكل المصريين".









جاء ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.









وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك":" استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية ..سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".