ضبط 7 أطنان مواد غذائية داخل مصانع تعمل بدون تراخيص بالشرقية

كلف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة تموين الشرقية بتكثيف الحملات التموينية والرقابية المفاجئة على المحال التجارية والمخابز ومصانع المواد الغذائية ومحطات المواد البترولية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقتة للمواصفات القياسية والاشتراطات الصحية والتصدى بكل حزم لظاهرة تهريب السلع المدعمة وبيعها بالسوق السوداء وتطبيق القانون على المخالفين.

وفى هذا الإطار قامت إدارة تموين بلبيس بشن حملة على المصانع والمخابز لضبط المخالفين وتم تحرير المحضر رقم 39152 جنح بلبيس ضد "ح ص م" لإدارته مصنع بدون ترخيص وتم التحفظ على 200 كرتونة خل بإجمالى كمية 2 طن و160 كجم - 3 تنكات خل بإجمالى 3 أطنان - 500 كجم سكر + 2 برميل ساج بكل برميل 150 كجم معجون صلصة بإجمالى 300 كجم معجون صلصة.





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كما تم تحرير المحضر رقم (39153) جنح بلبيس ضد م ط م لإدارته مصنع بدون ترخيص وتم التحفظ على 1 طن ملح ليمون + 75 جركن خل زنة 25 كجم باجمالى 875 كجم - 7 براميل كريد زنة 80 كجم باجمالى 560 كجم - 6 براميل سليكون 125 كجم بإجمالى 750 كجم - 7 براميل ماء نار بإجمالى 700 كجم.





وتم تحرير 3 تقارير ضد مخابز مخالفة لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وتحرير 9 تقارير ضد مخابز مخالفة لعدم نظافة أدوات العجين ولإنتاج خبز ناقص في الوزن وللتوقف عن الإنتاج وعدم وجود ميزان.





وعلى جانب آخر فقد شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التنسيق مع الجهات المعنية لتكثيف أعمال التطهير والتعقيم بالمدارس والمعاهد، والمواقف ودور العبادة والأسواق والمحال التجارية والمنشأت الصناعية وتوعية المواطنين بضرورة إرتداء الكمامة الواقية فى الأماكن المغلقة لجميع العاملين والمترددين على كل المنشآت ومراعاة المسافات البينية والابتعاد عن التجمعات والأماكن المزدحمة لمجابهه إنتشار فيروس كورونا بنطاق المحافظة حرصًا على سلامة الجميع.





كلف المحافظ رؤساء المراكز بتشكيل لجان دورية للمرور على المنشآت العامة والحكومية والمقاهي والمحال التجاريه وقاعات الافراح للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين حرصا على سلامة المواطنين من الإصابة بفيروس كورونا وخاصة مع زيادة أعداد الإصابات بالفيروس خلال الفترة الحالية.



