المفتي لرئيس الوزراء: جزيل الشكر لخططك التنموية الطموحة لإخراج مصر من أزمتها

وجه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، الشكر للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قائلا إنه عكف على وضع خطط تنموية طموحة لخروج مصر من أزمتها، معقبا: "له منا جزيل الشكر والتقدير".





كما تقدم علام أيضًا بخالص الشكر خلال مؤتمر دار الإفتاء، المنعقد اليوم الاثنين، بفندق الماسة، لعرض إنجازات 2020، إلى للدكتور محمد معيط، وزير المالية، الذي دعّم مسيرة العمل الوطني على أكمل وجه، وقام بالعديد من الإنجازات الطموحة.





وتابع مفتى الجمهورية، ما تعرضنا له من حملات التشهير والتهديد والتشويه ومحاولات الهدم الاغتيال المعنوى وما رمينا به من تهم والتصدى به للنوايا الخبيثة وسام على صدورنا نفتخر به ونعتز.



