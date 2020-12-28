سيرينو يتنازل عن 650 ألف دولار للانتقال إلى الأهلي

تسود حالة من النشاط الشديدة داخل النادي الأهلي خلال الساعات القليلة المقبلة استعدادًا لفتح باب القيد المحلي والأفريقي، وأنهى أمير توفيق مدير التعاقدات والتسويق كل التفاصيل الخاصة بإعارة أليو بادجي لمدة موسم إلى أحد الأندية التركية بدءًا من يناير المقبل.





كما بات جاستون سيرينو صانع ألعاب فريق صن داونز على بعد خطوات قليلة من الإعلان الرسمي للانتقال إلي الصفوف الحمراء عقب تنازله عن 650 ألف دولار من مستحقاته الخاصة لتقريب وجهات النظر بين الطرفين خاصة أن الأهلي تمسك بدفع 2.5 مليون دولار فقط.





وسوف تشهد الساعات القليلة المقبلة حسم جميع الأمور بعد أن وقع اللاعب بصفة رسمية لمدة ثلاث سنوات للقلعة الحمراء، فيما لم يتوقف مسئولي القلعة الحمراء عند هذا الحد ولكنهم يجهزون لصفقة أخرى وهي ضم مهاجم أفريقي قوي قد يكون جاسكون موليكا مهاجم ستاندار لييج البلجيكي والذي كان هدفًا للقلعة الحمراء منذ أن اكن في مازيمبي.





ويطمح محمود الخطيب رئيس النادي في بناء فريق جيد وقوي يكتسح كل البطولات ويكون بمثابة رد بسيط لكل من تطاول علي النادي خلال الفترة السنوات الثلاث الماضية، وبات خروج احمد ياسر ريان والعربي بدر للإعارة شيء حتمي خاصة في ظل رغبتهم في اللعب أساسيًا وهو لم يتوفير لهم في الفترة المقبلة.



