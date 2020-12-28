تنمية الريف.. تضامن البرلمان توضح فوائد توسيع مبادرة حياة كريمة فى 1381 قرية





ثمن النائب محمد أبو حامد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، جهود الحكومة في مواجهة قضايا الفقر والبطالة بإعتبارهم أولي القضايا التي تعرقل الخطة التنموية الشاملة ورؤية مصر 2020 ، مؤكدًا على أن فئة محدودي الدخل والأسر الفقيرة هم أكثر الفئات إحتياجا للدعم والتضامن من أجل توفير مختلف سبل الحياة الكريمة.





وأكد وكيل لجنة التضامن بالبرلمان على أن الرئيس السيسي يضع على أولوياته منذ توليه المسؤلية محور رعاية الفئات الأكثر احتياجًا ، لافتًا إلى أنه تم إطلاق العديد من المبادرات من ضمنها مبادرة " حياة كريمة" والتي لها خطط استراتيجية ثابتة واضحة أهدافها ، مشيرًا إلى أن توجيهات القيادة السياسية دائمًا ما تأتي عن سابق أفكار وخطط استراتيجية طموحة ، نلمس فيها كل جديد.





وأشار " أبو حامد " فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" إلى أن هناك فوائد عديدة لمبادرة " حياة كريمة" أبرزها الإرتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في القرى الأكثر احتياجًا وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية، وتوفير فرص عمل لتدعيم استقلالية المواطنين ، إلى جانب تحفيزهم للنهوض بمستوى المعيشة لأسرهم ولمجتمعاتهم المحلية، وكذا تنظيم صفوف المجتمع المدني وتطوير الثقة في كافة مؤسسات الدولة، مؤكدًا على أن استمرار هذه المبادرة شيء ضرورى ، كونها تستهدف دعم الفئات الأكثر احتياجات من خلال برامج مباشرة لحين القضاء على الفقر بشكل كامل.





جاء ذلك بعد أن قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة حياة كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة.





وكتب الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك":" استكمالًا لما بدأناه من مبادرتنا الطموحة #حياة_كريمة والتى تستهدف تحقيق تنمية مستدامة لأهل أرضنا الطيبة بالقرى الأكثر احتياجًا، فقد وجهت الحكومة والمؤسسات المعنية بالتعاون مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بإطلاق المرحلة الثانية للمبادرة والتي تستهدف 50 مركزا على مستوى الجمهورية بإجمالي 1381 قرية ..سأتابع بنفسي خطوات تنفيذ هذه المبادرة متمنيًا لكل القائمين عليها التوفيق والسداد".