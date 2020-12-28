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فن

نوال الزغبي: رح نودع 2020 روحة بلا رجعة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:28 م
صدى البلد
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منار نور
ودعت النجمة الذهبية، الفنانة نوال الزغبي سنه 2020 بعد الاحداث السيئة التي شهدها العالم بسبب انتشار وباء فيروس كورونا. 

وغردت نوال الزغبي من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر : "  كل سنة منودّع سنة لنستقبل سنة جديدة ! بس هالمرة ما رح نودع ٢٠٢٠!!!  روحة بلا رجعة...على أمل ٢٠٢١ تكون احسن بكتير #تفاءل_بالخير_تجده. 

على جانب آخر، حققت أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، 2 مليون و800 ألف مشاهدة، بعد طرحها مؤخرا، عبر القناة الرسمية لشركة روتانا للصوتيات والمرئيات، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".

أغنية "القوية" لـ نوال الزغبي، من کلمات مازن ضاهر، ألحان فضل سلیمان، توزیع جیمی حداد، میکس وماسترینج: محمد المقهور.

يذكر أن أحدث أعمال نوال الزغبي، ألبوم "كده باي"، ويضم 10 أغانٍ متنوعة، تعاونت فيها مع عدد كبير من الشعراء والموزعين والملحنين، منهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، خالد تاج الدين، عمرو مصطفى، نديم الشاعرى، عمرو المصرى، توما، إلهامى دهيمة.

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