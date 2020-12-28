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مفتى الجمهورية: نعمل على منع انتشار أى ظواهر مختلفة عن ثوابتنا الدينية والأخلاقية.. فيديو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:30 م
مفتى الجمهورية
مفتى الجمهورية
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ريهام فيكتور
قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، إن دار الإفتاء تواصل ليلًا ونهارًا مع الاجهزة المعنية والوزارات المختصة لتقديم الفتاوى المستندة
 إلى الإحصاءات الدقيقة.

وأضاف الدكتور شوقى علام، خلال كلمته بمؤتمر دار الإفتاء لعرض إنجازاتها وأنشطتها الخاتمة لعام 2020، أننا نسعى لتقديم فتاوى بمعلومات صحيحة صادرة عن الهيئات الطبية الرسمية المختصة، وأهم ما قامت به دار الافتاء فى هذا الصدد متابعى التغيرات والأسرية الطارئة على مجتمعنا واخلاقنا بسبب وباء كورونا.

وأشار الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية ، إلى أن الدار قامت بأصدار البيانات المصورة والمكتوبة حتى نصحح المفاهيم ونعمل على منع انتشار أى ظواهر مختلفة عن ثوابتنا الدينية والأخلاقية.

وتابع الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، أننا نسعى للتصدى للكم الهائل من  الشائعات والأكاذيب المغرضة التى أصدرتها جماعات الإرهابمستغلة أزمة كورونا حتى تثير الرعب والفزع فى قلوب المصريين وشنت العديد من عمليات القتل والإرهاب.
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