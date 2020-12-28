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برلمان

لحل أزمة مياه الصرف.. رئيس حزب العدل يلتقي محافظ أسوان..صور

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:04 م
رئيس حزب العدل يلتقي
رئيس حزب العدل يلتقي محافظ أسوان
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معتز الخصوصى
التقى النائب عبد المنعم أمام رئيس حزب العدل والنائب أحمد قناوي رئيس المكتب السياسي للحزب باللواء أشرف عطيه محافظ أسوان واللواء حازم عمر سكرتير عام المحافظة وتبادل التهاني بخصوص عيد أسوان القومي، ومناقشة بعض مطالب أهالي أسوان ومن بينها الوقوف على خطة المحافظة البديلة لصرف مياة الصرف الصحي بقرية بلانة والمشكلات المادية التي يعاني منها الابطال الرياضيين في نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان ومنها عدم توفر حمام سباحه لأبطال فريق السباحة المصنف على مستوي الجمهورية بأسوان، بالإضافة إلى احتياج المحافظة لملجأ للكلاب الضالة "شلتر" واستبدال طريقه التخلص بالسم والأموال المخصصة لها للتطعيم بالنصب ضد السعار كما تنص خطة مصر للتنمية الشاملة ٢٠٣٠.

وعلي الفور طلب محافظ أسوان تحديد موعد لممثلي مجلس إدارة نادي ذوي الاحتياجات الخاصة بأسوان لعرض مطالبهم وبحث سبل حلها، بجانب استعراض ما تم إنجازه بالفعل في باقي الملفات المطروحة وسبل التعاون فيها.

كما أثني رئيس الحزب علي جهود التنمية والتطوير التي تحدث في المحافظة وخطة المحافظ لعودة الوجهه الحضاري والتعامل مع الظواهر السلبية مثل التسول والمشردين بجانب اعمال التطوير في ميدان المحطة وحديقة درة النيل و السوق السياحي.

كما تعهد النائب بدعم مطالب أهالي أسوان من خلال العمل البرلماني رقابي وتشريعي ودعم احتياجات المحافظة من خلال خطة الموازنة بمجلس النواب.
لحل أزمة مياه الصرف.. رئيس حزب العدل يلتقي محافظ أسوان..صور
لحل أزمة مياه الصرف.. رئيس حزب العدل يلتقي محافظ أسوان..صور
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