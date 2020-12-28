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حوادث

مد أجل الحكم في إعادة محاكمة متهم بـ"أحداث قسم الموسكى"

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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أحمد مهدي
قررت الدائرة الخامسة إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم طرة، مد أجل النطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة متهم لا تهماه مع آخرين سبق الحكم عليهم باستعمال العنف وقطع الطريق العام فى القضية المعروفة بـ"أحداث عنف قسم الموسكى"، لجلسة 30 ديسمبر الجاري لإستكمال المداولة. 

صدر القرار برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى وعضوية المستشارين وجدى عبد المنعم والدكتور على عمارة وسمرتارية ايمن القاضي.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين مجموعة من التهم منها استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات
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