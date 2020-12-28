نائبة: المرحلة الثانية لـ" حياة كريمة" جزء أصيل من توجيهات الدولة لإنقاذ الفقراء





ثمنت النائبة أمل سلامه، عضو مجلس النواب عن حزب الحرية، تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إطلاق المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجا، مشيرة إلى أن المرحلة الثانية للمبادرة تعتبر جزء أصيل من توجهات الدولة والرئيس نحو إنقاذ الفقراء وتحقيق العدالة الاجتماعية.





وأكدت سلامه، خلال البيان الصادر لها ، أنه منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، حكم البلاد وهو يضع على عاتقه ملف بناء الإنسان واستعادة كافة حقوقه لتوفير حياة آمنه وكريمه، بعدما تم تهميشه لسنوات طويلة.





وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أنه لا يمكن لأحد أن ينكر تقدم الدولة على كل المستويات، من بنية تحتية قوية وطرق وكبارى بجانب التوجه نحو تقوية البنية التحتية التكنولوجية والتحول الرقمى مما سيسهم فى القضاء على البيروقراطية وتقدم الدولة سياسيًا واقتصاديًا.





وأوضحت"أمل سلامة"، أن المرحلة الثانية من المبادرة تعمل على نمو إحساس الرضا لدى المواطن، بعد أن كان مهمشا، سواء فى سن قوانين أو تنفيذ مشروعات، متابعة:" شعور لا يمكن أن يوصف لدي المواطن عندنا يشعر أنه فى الاعتبار لدى الدولة ، وهناك إجراءات تتخذ من أجله".